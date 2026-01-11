José Pastor Villegas, maestro e investigador de Cáceres: José María Gabriel y Galán y el tren del Valle del Ambroz

El ferrocarril fue invento de la Revolución Industrial del siglo XIX. El nuevo medio de transporte de personas y mercancías fue revolucionario y aceleró tal revolución; fue asunto de ingenieros, economistas y políticos.

Al ingeniero británico George Stephenson se le considera inventor de la locomotora de tracción de vapor; construyó la primera línea ferroviaria mundial, que unió Stockton (localidad con minas de carbón) con Darlington (localidad portuaria de embarque) y condujo la locomotora Locomotion el 27 de septiembre de 1825 entre Shildon y Darlington, y luego hasta el antiguo puerto de Stockton.

Stephenson visitó España en octubre-noviembre de 1845. El ferrocarril Barcelona-Mataró se inauguró el 28 de octubre de 1848 y el Madrid-Aranjuez el 9 de febrero de 1851. El desarrollo de la red ferroviaria española continuó durante la vida de José María Gabriel y Galán (Frades de la Sierra, Salamanca, 1870 – Guijo de Granadilla, Cáceres, 1905), maestro y gran poeta vinculado con Extremadura.

Joaquín García-Plata Quirós, Matías Simón Villares y yo, compartiendo conocimientos y sentimientos, somos los autores del trabajo '150 aniversario del nacimiento de José María Gabriel y Galán: Maestro del pueblo en tren, poesía española ferroviaria y el fin del tren del Valle del Ambroz', en 2020, en el que concluimos:

1. El maestro y poeta del pueblo viajó numerosas veces en el tren de su tiempo. Sus dos viajes más largos fueron Madrid-Galicia y Galicia-Frades de la Sierra tras finalizar el curso académico 1888-1889 en la Escuela Normal Central de Madrid. Es posible quela locomotora fuese una Alagón, es decir, con el nombre del río que nace en su Frades natal y desemboca en el Tajo, entre Alcántara y Ceclavín.

2. La poesía ferroviaria española es insuficientemente conocida. Ramón de Campoamor y Campoosorio escribió el importante poema 'El tren expreso', dedicado en 1872 al ingeniero de caminos José Echegaray y Eizaguirre, Premio Nobel de Literatura en 1904. José María Gabriel y Galán, es autor del también importante poema 'Canto al trabajo', incluido en su obra Nuevas Castellanas, o entre las poesías de temática social; cantó a la locomotora.

3. La línea ferroviaria transversal de Palazuelo-Empalme a Astorga fue realidad en 1896; fue un desatino nacional y autonómico su supresión a partir de 1985. En 2020, el Consejo Económico y Social de Extremadura reivindicó que la conexión transversal Plasencia-Salamanca es estratégica y preferencial para mercancías y viajeros.

Dendi Norba, Oja Local de Caçris (año sexto, núm. 61, 2026), editada por Jesús Baños, comienza así:

"Cá 6 d´Eneru, alas 13 oras, dendi 1926, vieni celebrándosi, anti la estatua del poeta, ena cabecera del Paseu de Cánovas, unu delos actus literarios con más solera de tol territorio español. Es un actu libri, i altruistamenti ondi cá poeta que se subi al estrau recita con sentimientu los sus poemas; los cidadanus presentis al escuchar sus vocis se emocionan, con admiración, enaltecin al poeta del Guijo".

Hoy recuerdo a Abilio José Valle Arévalo, paisano del poeta y ganadero, bisabuelo materno de mis nietos y asistente muchos años. In memoriam también del mencionado Joaquín, familiar. Y gracias al impulsor actual Matías, y a quienes suman para ser cada vez más reivindicativos.