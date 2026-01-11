La Orquesta de Extremadura y Quique González, entre los eventos del 16 y 17 de enero en Cáceres

Tres opciones para públicos diversos.

La Orquesta de Extremadura ofrece un concierto la ciudad

La Orquesta de Extremadura se presenta el próximo 16 de enero de 2026 a las 20:00 en el Palacio de Congresos de Cáceres, en una cita que promete emocionar a los amantes de la música. Fundada con el objetivo de acercar la música sinfónica al público regional, la orquesta se ha convertido en un referente cultural, destacando por su versatilidad y calidad artística. Su repertorio abarca desde los grandes clásicos hasta composiciones contemporáneas, y cuenta con actuaciones tanto nacionales como internacionales. Este concierto permitirá a los asistentes disfrutar de interpretaciones cuidadas y de un ambiente musical único, consolidando a Cáceres como escenario de excelencia para la música orquestal.

La Orquesta de Extremadura. / JUNTA DE EXTREMADURA

'El Libro de la Selva: La Aventura de Mowgli' llega a Cáceres

El musical El Libro de la Selva: La Aventura de Mowgli se representará el 17 de enero a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres. Basado en la célebre obra de Rudyard Kipling, el espectáculo combina música, danza y teatro para narrar las aventuras del joven Mowgli en la selva, enfrentándose a peligros y descubriendo el valor de la amistad y la valentía. Con un montaje visualmente impactante y canciones que harán disfrutar a toda la familia, este musical promete ser una experiencia divertida y emocionante, ideal para niños y adultos que quieran sumergirse en un mundo lleno de fantasía y aventuras.

Quique González presenta su gira '1973'

El cantante y compositor Quique González actuará el viernes 16 de enero a las 21.00 horas en el Gran Teatro de Cáceres, dentro de su gira 1973. Con más de treinta años de carrera, González se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rock y el cantautor español, con discos y canciones que se han convertido en clásicos, como Salitre 48, Kamikazes Enamorados o Daiquiri Blues, y temas emblemáticos como Aunque tú no lo sepas, Vidas cruzadas o Dallas Memphis.

Cantante y compositor, Quique González. / Cedida

Su último trabajo, '1973', refleja la madurez y honestidad que han caracterizado su trayectoria, resumiendo décadas de experiencias personales y musicales. En este concierto, los asistentes podrán disfrutar de su estilo único, mezcla de la tradición del songwriter norteamericano con el trovador mediterráneo, en un repertorio que recorre lo mejor de su carrera y sus nuevas canciones, consolidando la conexión especial con su público.