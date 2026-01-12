Antonio Pariente, desde Cáceres: ¿Qué tiene Groenlandia que no tenga Extremadura?

El dicho “año nuevo vida nueva” yo me lo había creído siempre, y de una u otra manera lo tenía presente para los propósitos y los planes de mejora, otra cosa, es el éxito de esos intentos y la duración de los mismos. Era algo como decir que el año que empezaba era una nueva oportunidad.

Por estas benditas tierras habíamos dejado anclados los resultados electorales del 21-D. Una vez asimilado el hecho de ser primera página durante tantos días y conocidas las distintas reacciones de los partidos ante la realidad de los votos, dejamos pasar estos quince días, porque después de Reyes vendría lo realmente decisivo. Y en ello estamos.

Pero creo que nadie podría imaginar lo que nos tenía reservado el 2026 cuando todavía no le había dado tiempo ni a desperezarse. El nuevo sheriff universal ya había adelantado sus ideas y proyectos, pero ninguno esperaba la forma como se han llevado a cabo, y sobre todo porque, a partir de ahora, nadie respirará tranquilo, ya que quién podrá decir que no lo volverá a hacer cuando quiera y como quiera. El gran Maduro que hablaba con los pájaros ya se encuentra preso en USA, ¿quién se apunta a ser el siguiente? ¿México?, ¿Irán?, ¿Colombia? O quizá ¿Groenlandia?

El Papa León, también estaba dispuesto a que el año nuevo empezara con fuerza. Ha convocado a todos los cardenales del mundo (han asistido 170) los días 7 y 8 enero para trabajar juntos, y unificar criterios sobre una serie de temas; uno de ellos ha sido la cuestión de la sinodalidad, que tanto preocupaba a su antecesor. Prebost les ha dicho lo siguiente “El Vaticano II es la estrella polar que debe guiar el camino de la Iglesia”. Me parece un buen punto de partida para lo que pueda venir. Además, parece que se confirma su viaje a España para el mes de junio, Madrid, Barcelona y Canarias se perfilan como sus destinos preferentes.

La Conferencia Episcopal, la CONFER (federación de religiosos y religiosas), y el gobierno español (Bolaños al frente) acaban de acordar el sistema de reparación para las víctimas de la pederastia clerical. El obispo de Zamora lo considera un acuerdo histórico, pues llevará a cabo una de las solicitudes de las asociaciones de víctimas y podrá aliviar lo que fue y es i-rre-pa-ra-ble.

Se me acaban las palabras pero podría citar mas cosas que han pasado estos ocho días. Groenladia tiene mucho hielo, hace mucho frío, pocos habitantes, pertenece a Dinamarca, y alguna otra cosa... esperemos que a Trump no le guste al jamón.

Buen año para todos y no perdáis el sentido del humor, por favor.