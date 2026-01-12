El bautizo VIP en Guadalupe al que han asistido Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid

El Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres, ha sido el escenario escogido por Luisa Bergel y su esposo, Cristian Flórez, para celebrar el bautizo de su primer hijo, Pelayo. La ceremonia reunió en la localidad este sábado, 10 de enero, a numerosos amigos del matrimonio, muchos de ellos vinculados a la alta sociedad madrileña. Entre los asistentes, la aristócrata Teresa Urquijo y su marido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El evento ha ocupado un lugar destacado este lunes en las principales publicaciones del corazón, tras difundirse en redes sociales varias imágenes compartidas por la madre del pequeño. Luisa Bergel, hija del empresario Jaime Bergel, forma parte del círculo cercano de Tamara Falcó, marquesa de Griñón, quien en esta ocasión no pudo acudir al acto.

Con los padrinos, Hussi Istambuli y Ana López Herrera / IG

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, la atención también se ha centrado en los estilismos de las invitadas. El dress code elegido fue un estilo campestre con guiños sofisticados, en el que ha sobresalido el conjunto lucido por Teresa Urquijo. La esposa del regidor madrileño apostó por un jersey beige combinado con un chaleco de pelo, una falda midi de corte amplio y mocasines, un conjunto de temporada que no ha pasado desapercibido para la prensa especializada.

Invitados a las puertas del Monasterio de Guadalupe. / IG

Un enclave histórico frecuentado por la realeza

Según informa la revista ¡HOLA!, tras la ceremonia religiosa los invitados se trasladaron al Palacio Granja de Mirabel, donde disfrutaron de un catering con parrillada ofrecido por Enerestina Catering.

Ubicado a unos cinco kilómetros de Guadalupe, en plena comarca de Las Villuercas, el Palacio Granja de Mirabel cuenta con una extensión de 584 hectáreas y una casa palacio de cerca de 2.000 metros cuadrados. En su origen fue un monasterio habitado por monjes, y fue elegido por los Reyes Católicos como lugar de descanso familiar, lo que dio inicio a importantes reformas.

Desde entonces, el enclave ha acogido a numerosas figuras ilustres. Personalidades como Alfonso XIII, Raniero de Mónaco o el escritor Miguel de Unamuno figuran entre quienes han disfrutado de este histórico espacio.