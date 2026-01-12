Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercio exterior

Cáceres pasa de exportar a competir en las grandes ligas: el poder de los neumáticos

La ciudad y su provincia disparan sus exportaciones hasta un récord histórico de 1.338 millones de euros

La provincia ha incrementado un 76,21% sus ventas al exterior hasta octubre de 2025, impulsada por el auge de los neumáticos de caucho y el buen comportamiento de sectores como el agroalimentario y el farmacéutico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

Las exportaciones de la provincia de Cáceres han alcanzado un máximo histórico entre enero y octubre de 2025, con un volumen total de 1.338 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 76,21%, según los datos disponibles del comercio exterior.

Este avance ha consolidado a Cáceres como uno de los principales motores exportadores de Extremadura y ha reflejado el dinamismo del tejido empresarial provincial en los mercados internacionales. Para contextualizar la magnitud del crecimiento, en el conjunto de 2024 las exportaciones cacereñas se situaron en 925 millones de euros.

El análisis por productos, a partir de los datos de España Exportación e Inversiones (ICEX), ha puesto de manifiesto que prácticamente todo el incremento del valor del comercio exterior extremeño en 2025 ha tenido su origen en la provincia de Cáceres. El principal factor ha sido el fuerte aumento de las ventas de neumáticos de caucho, cuyo despegue se ha producido a partir del segundo trimestre del año.

Junto a este sector, las exportaciones cacereñas también han mostrado un comportamiento positivo en otros ámbitos estratégicos. Han destacado las frutas y legumbres, con un volumen de 123 millones de euros, seguidas de los medicamentos (99 millones), el tabaco (89 millones) y los productos alimenticios, que han alcanzado los 78 millones de euros.

China gana peso como destino

En cuanto a los destinos, los países de la Unión Europea han continuado siendo los principales mercados de las empresas de la provincia. No obstante, entre enero y octubre de 2025, China se ha situado como el principal destino de las exportaciones cacereñas.

Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres.

Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres. / El Periódico Extremadura

Este cambio se ha producido como consecuencia del incremento de los aranceles impuesto por la Administración Trump, una circunstancia que ha obligado a numerosas empresas de la provincia a diversificar su acción comercial y a reforzar su presencia en la zona económica del eje Asia–Pacífico.

Entre las provincias con mayor crecimiento

En el análisis por territorios, la provincia de Cáceres se ha situado entre enero y octubre de 2025 en el top 10 de las provincias españolas con mayor incremento de las exportaciones, un dato que ha confirmado la fortaleza del tejido exportador provincial y su creciente protagonismo en el conjunto del país. El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, ha señalado que los datos del informe reflejan que el proceso de internacionalización de las pymes de la provincia "va por el buen camino".

Noticias relacionadas y más

A su juicio, este crecimiento responde al esfuerzo de las empresas por ganar competitividad en el exterior y a la necesidad de diversificar mercados ante un contexto internacional cambiante. Álvarez Arroyo ha subrayado además la importancia de que las administraciones continúen apoyando esta línea de trabajo, con medidas que refuercen la competitividad empresarial y faciliten la apertura de nuevos mercados fuera de la Unión Europea.

