Cáceres votará si declarar o no persona non grata a Trump

El Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) presenta una moción al pleno de este jueves en la que propone declarar persona non grata a Donald Trump en la ciudad de Cáceres, además de reafirmar el compromiso institucional con el derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el multilateralismo.

Respuesta a Venezuela

La iniciativa surge, según explica la formación, como respuesta a las recientes actuaciones del Gobierno de Estados Unidos, que consideran una "grave amenaza para la paz, la seguridad internacional y el futuro de las próximas generaciones", al apostar por una política basada en la "imposición y la fuerza".

En la moción se denuncia especialmente una operación militar directa de Estados Unidos en Venezuela, que Unidas Podemos califica de ilegítima y contraria al derecho internacional, señalando que su objetivo es el control de los recursos naturales del país.

México, Colombia y Groenlandia

Asimismo, se advierte de las amenazas dirigidas a otros Estados como México y Colombia, así como de la reiterada intención de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, actuaciones que, a juicio del grupo municipal, evidencian una deriva imperialista que debilita el orden internacional.

UP considera que este modelo de relaciones internacionales, "basado en la ley del más fuerte, genera un precedente peligroso para la estabilidad global y socava los principios democráticos y de convivencia entre los pueblos".

Por ello, la moción propone reafirmar el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios de soberanía, no injerencia, integridad territorial y resolución pacífica de los conflictos, además de rechazar las sanciones, bloqueos económicos e injerencias políticas que afectan a la población civil.

La iniciativa también plantea expresar la solidaridad con los pueblos afectados por estas políticas y "condenar cualquier intento de imponer cambios políticos, económicos o territoriales mediante la coerción, ya sea militar, económica o diplomática".

Salida de la OTAN

Por último, UP pide que los grupos del Ayuntamiento de Cáceres aprueben instar al Gobierno de España a iniciar un proceso de salida de la OTAN y propone declarar persona non grata a Donald Trump en Cáceres, dando traslado de la moción al Ejecutivo central, a la FEMP y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.