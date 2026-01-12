Chema y Andrés, los policías que llegaron a tiempo para salvar una vida en la Gran Vía de Cáceres

Cáceres ha vuelto a comprobar el valor de la intervención policial cuando cada segundo cuenta. Los agentes de la Policía Local Chema Melchor y Andrés García han salvado la vida de un hombre que estaba sufriendo un infarto en plena vía pública gracias a una actuación inmediata y decisiva en la calle Gran Vía.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de diciembre, cuando varios viandantes alertaron a los policías de que un hombre se encontraba mareado, con un fuerte dolor en el pecho y serias dificultades para respirar. Aunque el servicio de emergencias 112 ya había sido avisado, los agentes no esperaron y decidieron trasladar al afectado de inmediato al hospital San Pedro de Alcántara, ante la evidente gravedad del cuadro.

Una vez en el servicio de urgencias, los facultativos confirmaron el diagnóstico: ataque cardíaco. La rapidez en la actuación resultó clave para salvarle la vida.

“Es una vida más la que salvamos”

Chema Melchor, con 18 años de experiencia en el Grupo Especial de Seguridad (GES), resta protagonismo al gesto, aunque reconoce la importancia de no dudar. "Es una vida más la que salvamos. Fue al inicio de las Navidades, cuando empiezan las comidas", ha explicado. No era la primera vez que se enfrentaba a una situación límite: "Hace tres meses también saqué a un amigo, le dio un infarto mientras estábamos en una casa rural".

Para ambos agentes, la vocación resulta esencial. "Sin vocación, este trabajo no sería posible", coinciden.

El concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, ha valorado públicamente la actuación de los policías y ha subrayado que su intervención "fue de vital importancia, pues de haber esperado unos minutos más, el hombre podría haber fallecido".

Tras su recuperación, el afectado remitió una carta a la Policía Local de Cáceres en la que expresó su agradecimiento por la "desinteresada labor de los dos agentes" y solicitó que su actuación fuera reconocida públicamente.

Un historial marcado por rescates y humanidad

Chema Melchor y Andrés García forman parte del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Local de Cáceres, integrado por cuatro efectivos divididos en dos brigadas. Trabajan de miércoles a domingo, en semanas alternas, en horario nocturno, de nueve de la noche a cinco de la madrugada.

Su trayectoria reciente los ha situado en varias ocasiones en el foco informativo. Así, de su amplio historial destacan el día en que auxiliaron a un matrimonio octogenario en Aguas Vivas que estuvo a punto de morir por deshidratación. O el rescate de un niño que se había escapado de la mano de su madre, localizado finalmente en la calle Abilio Rosillo, en el barrio de La Madrila.

En otro servicio especialmente delicado, localizaron a un menor de 8 años con trastorno del espectro autista que había desaparecido. "Con mucho tacto le dijimos: ‘Somos policías, vamos a llamar a tu madre para que sepa que estás bien’", recuerda Chema. El niño terminó tranquilizándose al ver la emisora.

Más allá del control del ocio nocturno, hostelería, seguridad ciudadana o menudeo de drogas, los agentes subrayan la carga emocional del trabajo. "Sobre todo cuando se trata de niños o de precipitados o atropellados llegas a casa muy mal", confiesa Melchor.

A lo largo de sus años de servicio han evitado suicidios, atendido a ancianos que viven solos, intervenido en incendios, robos y numerosos casos de violencia de género. "Tengo archivados todos los casos desde que empecé. Me daría para escribir un libro", bromea el agente.

Ambos policías insisten en que el GES desarrolla, ante todo, una labor humanitaria, muchas veces invisible. "Hay veces que la gente reprocha que no está la policía. Pero sí está: vestimos de paisano", subrayan.

Su compromiso les ha llevado incluso fuera de España. Chema Melchor participó en una expedición solidaria para trasladar refugiados desde la frontera de Ucrania, una actuación que le valió la Cruz de Servicios Distinguidos en su categoría de bronce, concedida por la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España.

Historias como la vivida en la Gran Vía confirman que, en Cáceres, la vocación y la rapidez siguen salvando vidas.