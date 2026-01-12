Memoria Histórica
La Diputación de Cáceres inaugura 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura', una exposición sobre la represión franquista en la región
Se puede visitar en el claustro de la Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres hasta el día 26 de enero, a partir del cual comenzará a recorrer casas de cultura e institutos de la provincia
Conocer el pasado para que no vuelva a repetirse. La Memoria Histórica es fundamental en la sociedad, sobre todo en una cada vez más polarizada y politizada. La Diputación de Cáceres ha inaugurado este lunes en la Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres la exposición 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura'. Allí se puede visitar hasta el 26 de enero, para, posteriormente, recorrer casas de cultura e institutos de la provincia.
En la exposición se hace un repaso de la historia del franquismo y la represión desde la II República. «Los más jóvenes tienen que saber que la democracia, las libertades y los derechos de los que hoy gozan no han sido regalados; para conseguirlos ha habido mucho sufrimiento, una lucha muy grande en el tiempo, ha habido muchas pérdidas humanas, y todo eso se debe conocer para no perder esos derechos», afirmó en el acto Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial.
La diputación, junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), pretende así «abrir un espacio de reflexión, de análisis y de pedagogía, sobre todo, en unos momentos en los que el discurso negacionista y los totalitarismos están de nuevo en auge, por lo que todos tenemos una responsabilidad colectiva para frenarlos, para educar, para contribuir a concienciar que hay que trabajar para que no vuelva a repetirse ese pasado».
En este sentido, ha reiterado el compromiso y el trabajo que viene haciendo la diputación a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, «avanzando en las exhumaciones, como en la mina La Paloma, en la que ya se trabaja, o en la próximas en Almoharín y Villamesías», así como en el apoyo a proyectos educativos «que recuerden a nuestros jóvenes que ha costado mucho llegar a la pluralidad de los partidos políticos, a la diversidad, al poder opinar de manera diferente».
Recorrido por la exposición
En la inauguración también estuvieron presentes el historiador Ángel Olmedo y el profesor y memorialista Chema Álvarez, quienes acompañaron a los asistentes durante los 22 paneles que componen la exposición «que arrancan con lo que fue golpe de estado contra un gobierno legítimo, el de la II República, para continuar con el proceso represivo franquista, que en Extremadura fue muy duro, con más de 14.000 víctimas en la región, muchas de ellas todavía en fosas comunes».
Los paneles han sido elaborados con la colaboración de prestigiosas personalidades de la historia y la investigación en Extremadura como Julián Chaves, Justo Vila, Candela Chaves, Ángel Olmedo, Juan Antonio Aranda, Silvia Herrero, Celia Chaves, Cayetano Ibarra, José Manuel Corbacho, Chema Álvarez y Javier Martín Bastos.
La muestra arranca con un cartel en la que se puede ver una imagen de la excavación de la fosa de Pozuelo de Zarzón, en la que se hallaron los cuerpos de guerrilleros. A partir de aquí, continúa con el desarrollo de cuatro bloques:
1.- Introducción
- El Golpe de Estado contra la II República
- La matanza de Badajoz
- El genocidio franquista
2.- Dictadura
- España, una Gran Prisión
- La justicia militar
- La represión contra la mujer
- Maquis en Extremadura
- Consecuencia de la represión franquista
- La construcción de la Memoria franquista
3.- Fosas tras la muerte del dictador. Fosas, asociacionismo y voluntariado.
- Al Alba, tras la muerte del dictador
- Abriendo fosas, cerrando heridas
- Exhumando fosas
- La antropología forense, herramienta para la Memoria Histórica
- Los Campos de Trabajo de Memoria Histórica
4.- Familias y rescate de la memoria
- Testimonios y Familias
- Las víctimas con nombres y apellidos
- Pervivencia de la memoria en los restos materiales
- Memoria Histórica rescatada del olvido
Cierre
- Pervivencia del franquismo
- La memoria histórica en el currículo escolar
- Comparativa en Extremadura: Ley de Memoria Histórica y Democrática/Ley de Concordia
