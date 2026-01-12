Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuestas en ExtremaduraAeródromo en CáceresAsesinato ZafraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Balance socialista

"Gestión de trampantojo", así resume el PSOE la administración de Rafa Mateos en Cáceres

La portavoz socialista, Belén Fernández, acusa al Ejecutivo municipal del PP de gobernar "de espaldas a la ciudadanía", anulando espacios de participación y diálogo con colectivos clave, como asociaciones vecinales

Belén Fernández.

Belén Fernández. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Belén Fernández, en el Ayuntamiento de Cáceres ha calificado la gestión del alcalde, Rafa Mateos, como una “gestión de trampantojo”, centrada en “grandes titulares que no se traducen en realidades”, y ha señalado que los barrios siguen “percibiendo abandono y desorden”.

Partidas "esenciales" incumplidas

La portavoz ha puesto el foco en el presupuesto municipal, señalando que el año concluye con “partidas esenciales incumplidas” en áreas como vivienda, transporte y servicios públicos, y con proyectos estratégicos anunciados sin ejecutarse, según ha denunciado en una rueda de prensa de balance del año; donde ha mostrado su 'sorpresa' por el hecho de que el Ejecutivo municipal no haya realizado ese balance de sus actuaciones.

El PSOE alerta del “estancamiento” en el desarrollo económico, destacando el “retroceso del turismo”

Edificio de las Trinitarias

En materia de vivienda, Fernández ha criticado la falta de un plan municipal, la ausencia de rehabilitación de viviendas, la compra pendiente del edificio de las Trinitarias y la carencia de una ordenanza reguladora de apartamentos turísticos.

Transportes y turismo

También ha denunciado que Cáceres continúa sin Plan Director de Transportes, que no se ha convocado la Mesa del Transporte y que el nuevo modelo se está diseñando “de espaldas a las necesidades de la ciudadanía”.

Y ha alertado del estancamiento en el desarrollo económico, destacando el “retroceso del turismo, el abandono del comercio y la falta de apuesta por la innovación tecnológica y las energías verdes”.

Por último, desde el GMS han criticado que el Ejecutivo municipal del PP “gobierna de espaldas a la ciudadanía, anulando espacios de participación y diálogo con colectivos clave, como asociaciones vecinales, personas mayores y comunidades migrantes”.

Noticias relacionadas y más

21 millones

Además, ha alertado de la existencia de más de 21 millones de euros de remanente sin ejecutar en el Ayuntamiento de Cáceres, al tiempo que ha denunciado la falta de un “proyecto claro para la ciudad” y una forma de gobernar “basada en la improvisación y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía”.

TEMAS

  1. Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
  2. Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
  3. El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
  4. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  5. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
  6. Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
  7. De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres
  8. Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres

Cáceres votará si declarar o no persona ‘non grata’ a Trump

Cáceres votará si declarar o no persona ‘non grata’ a Trump

"Gestión de trampantojo", así resume el PSOE la administración de Rafa Mateos en Cáceres

El bautizo VIP en Guadalupe al que han asistido Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid

El bautizo VIP en Guadalupe al que han asistido Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid

Nueva propuesta de Vox: controlar cada moción para garantizar su ejecución en Cáceres

Nueva propuesta de Vox: controlar cada moción para garantizar su ejecución en Cáceres

La Diputación de Cáceres inaugura 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura', una exposición sobre la represión franquista en la región

La Diputación de Cáceres inaugura 'Tras las huellas de la Memoria Histórica de Extremadura', una exposición sobre la represión franquista en la región

Un millón de euros en el Sergio Trejo, 400.000 en El Vivero y obras en Batalla del Salado, Valdesalor y Aldea Moret: Cáceres pone a punto sus instalaciones deportivas

Un millón de euros en el Sergio Trejo, 400.000 en El Vivero y obras en Batalla del Salado, Valdesalor y Aldea Moret: Cáceres pone a punto sus instalaciones deportivas

Una vecina de Gil Cordero cuenta en primera persona el incendio de Mostazo en Cáceres: "Nos tuvieron confinados y nos insistieron mucho en que no saliéramos”

Una vecina de Gil Cordero cuenta en primera persona el incendio de Mostazo en Cáceres: "Nos tuvieron confinados y nos insistieron mucho en que no saliéramos”

Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada

Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
Tracking Pixel Contents