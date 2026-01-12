"Gestión de trampantojo", así resume el PSOE la administración de Rafa Mateos en Cáceres

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS), Belén Fernández, en el Ayuntamiento de Cáceres ha calificado la gestión del alcalde, Rafa Mateos, como una “gestión de trampantojo”, centrada en “grandes titulares que no se traducen en realidades”, y ha señalado que los barrios siguen “percibiendo abandono y desorden”.

Partidas "esenciales" incumplidas

La portavoz ha puesto el foco en el presupuesto municipal, señalando que el año concluye con “partidas esenciales incumplidas” en áreas como vivienda, transporte y servicios públicos, y con proyectos estratégicos anunciados sin ejecutarse, según ha denunciado en una rueda de prensa de balance del año; donde ha mostrado su 'sorpresa' por el hecho de que el Ejecutivo municipal no haya realizado ese balance de sus actuaciones.

El PSOE alerta del “estancamiento” en el desarrollo económico, destacando el “retroceso del turismo”

Edificio de las Trinitarias

En materia de vivienda, Fernández ha criticado la falta de un plan municipal, la ausencia de rehabilitación de viviendas, la compra pendiente del edificio de las Trinitarias y la carencia de una ordenanza reguladora de apartamentos turísticos.

Transportes y turismo

También ha denunciado que Cáceres continúa sin Plan Director de Transportes, que no se ha convocado la Mesa del Transporte y que el nuevo modelo se está diseñando “de espaldas a las necesidades de la ciudadanía”.

Y ha alertado del estancamiento en el desarrollo económico, destacando el “retroceso del turismo, el abandono del comercio y la falta de apuesta por la innovación tecnológica y las energías verdes”.

Por último, desde el GMS han criticado que el Ejecutivo municipal del PP “gobierna de espaldas a la ciudadanía, anulando espacios de participación y diálogo con colectivos clave, como asociaciones vecinales, personas mayores y comunidades migrantes”.

21 millones

Además, ha alertado de la existencia de más de 21 millones de euros de remanente sin ejecutar en el Ayuntamiento de Cáceres, al tiempo que ha denunciado la falta de un “proyecto claro para la ciudad” y una forma de gobernar “basada en la improvisación y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía”.