Sucesos
Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
El hombre, de unos 63 años, cruzaba un paso de peatones
Durísimo accidente el que se produjo el pasado viernes en la avenida Isabel de Moctezuma. Un hombre de unos 63 años fue atropellado hasta en dos ocasiones mientras cruzaba el paso de peatones y le ha provocado heridas de gravedad que le hacen permanecer ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres.
Testigos
Según ha podido saber este diario tras contactar con testigos presenciales que incluso socorrieron a la víctima, el varón estaba cruzando el paso de peatones ubicado a la altura del banco BBVA y la intersección con las calles Italia y Dinamarca. En ese preciso momento, dos coches venían bajando por Isabel de Moctezuma en dirección al Palacio de Congresos. El primero de ellos le golpeó, y el segundo le pasó por encima, arrastrándole durante unos diez metros.
El viernes por la mañana
El suceso se produjo por la mañana, sobre las diez. El herido había estado hablando con algunos vecinos y comerciantes de la zona minutos antes. Fueron esas personas quienes, tras escuchar el fuerte golpe, acudieron rápidamente a socorrerle. Se avisó al Centro de Emergencias 112, que envió patrullas de Policía Nacional. Minutos más tarde llegaron las ambulancias. Los dos vehículos con los que se produjo el accidente permanecieron también en el lugar y dieron aviso, según ha podido saber este diario.
Traslado
La víctima necesitó ser trasladada al Hospital Universitario de Cáceres. Desde el Servicio Extremeño de Salud precisan que la evolución del paciente pertenece a su intimidad. Sin embargo, algunos vecinos que han estado en contacto con él señalan que sufrió fractura diez costillas (cuatro de un lado y seis del otro), así como en la clavícula. Además, presentaba un neumotórax, que es la acumulación anormal de aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica.
