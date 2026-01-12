La huelga deja sin atención la Oficina Principal de Correos de Cáceres en el turno de tarde

La Oficina Principal de Correos de Cáceres ha quedado este lunes sin atención al público durante el turno de tarde como consecuencia de la huelga indefinida convocada por el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones en la provincia. Según ha comunicado la organización sindical, el centro no contará con personal ni con efectivo, por lo que no podrá atender la demanda de la ciudadanía.

La movilización ha sido secundada por los empleados y empleadas del turno de tarde de la oficina principal, ubicada en la capital cacereña, y se enmarca en un conflicto laboral que el sindicato mantiene abierto con la empresa por la falta de cobertura de personal.

El Sindicato Libre ha informado de que ha comunicado formalmente a la Gerencia de Personas y Relaciones Laborales del Área Centro de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que el centro permanecerá sin trabajadores durante la jornada de tarde de este 12 de enero, al sumarse a la huelga indefinida convocada a nivel provincial.

Desde la organización sindical han señalado que la oficina quedará “sin atender por ningún empleado”, lo que impedirá tanto la operativa habitual como la disponibilidad de efectivo para realizar gestiones.

Advertencia a la empresa

El sindicato ha recordado además a Correos que no debe sustituir a los trabajadores en huelga ni desplazar a otro personal para cubrir sus funciones, al considerar que esta práctica podría constituir una vulneración del derecho fundamental de huelga.

En este sentido, ha aludido a una reciente sentencia del Juzgado de lo Social de Plasencia relacionada con un conflicto similar ocurrido en la oficina de Correos de Hervás, en el que la empresa fue condenada y sancionada por esquirolaje empresarial.

Según ha expuesto el Sindicato Libre, la huelga responde a una situación que considera “insostenible”, derivada de la falta de cobertura de bajas, vacantes, liberaciones sindicales, desplazamientos provisionales y plazas suprimidas que permanecen sin cubrir.

El sindicato ha asegurado que estas carencias han sido denunciadas de forma reiterada en las comisiones provinciales de empleo y ante la Gerencia de Área, sin que hasta el momento se haya dado respuesta a sus demandas.

Entre sus reivindicaciones, la organización ha reclamado un “cambio radical” del actual marco de relaciones laborales en la provincia, que ha calificado de ineficaz.

La central ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias que pueda ocasionar la falta de atención en la oficina y ha apelado a la comprensión y solidaridad con los trabajadores afectados.

Asimismo, ha atribuido la situación a lo que considera un abandono del servicio público por parte del centro directivo de Correos.