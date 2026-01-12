Un millón de euros en el Sergio Trejo, 400.000 en El Vivero y obras en Batalla del Salado, Valdesalor y Aldea Moret: Cáceres pone a punto sus instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado por finalizada la primera fase de las obras de mejora del pabellón del Vivero, una actuación que ha supuesto una inversión de 120.000 euros y que ha permitido resolver problemas históricos de filtraciones, goteras y deficiencias acústicas en la instalación.

El concejal responsable del área de Obras, Víctor Bazo, ha explicado que, al inicio de la legislatura, el equipo de gobierno se encontró con unas instalaciones deportivas "muy dejadas" y con una clara falta de mantenimiento, lo que ha obligado a realizar inversiones importantes durante los dos primeros años y medio de mandato. Bazo ha visitado las obras junto a la edil de Deportes, Noelia Rodríguez.

En esta primera fase, se ha instalado una línea de vida en la cubierta para facilitar las tareas de mantenimiento y limpieza de canalones, además de acometer actuaciones en el interior del pabellón. En concreto, se han colocado 1.072 paneles acústicos bajo la cubierta para eliminar la reverberación existente y mejorar el confort y la acústica del espacio. Asimismo, se han realizado mejoras en las instalaciones para evitar filtraciones y solucionar las goteras.

Segunda fase

El ayuntamiento ya ha avanzado que se está trabajando en una segunda fase de la reforma del pabellón, que permitirá completar la mejora integral de la instalación. Esta nueva actuación incluirá el acondicionamiento interior completo, mejoras de accesibilidad, la instalación de un nuevo puesto de control accesible y la renovación de la pista con un nuevo repintado.

Según ha indicado el responsable municipal, el coste de esta segunda fase será superior al de la primera y podría situarse en torno a los 300.000 euros, aunque el proyecto aún se encuentra en fase de elaboración.

Las obras de la primera fase han obligado al cierre del pabellón durante aproximadamente tres meses, un periodo en el que los clubes han tenido que redistribuir su actividad en otras instalaciones municipales. Desde el ayuntamiento han subrayado que esta circunstancia impide ejecutar obras simultáneas en varios pabellones de la ciudad. La concejala Noelia Rodríguez ha valorado el esfuerzo de los clubes deportivos: "Queremos agradecer a los equipos su paciencia porque sabemos que una obra siempre genera molestias, pero era una intervención imprescindible para garantizar el buen estado del pabellón y asegurar que los equipos y la ciudadanía puedan utilizar estas instalaciones con garantías"

Otras inversiones

Bazo ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en un plan más amplio de mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad. En los últimos meses se ha presentado el techado del pabellón de Batalla del Salado y se está a punto de finalizar el proyecto de reforma del pabellón de Valdesalor, que saldrá a licitación en los próximos días para solucionar problemas de goteras y humedades.

Además, se están ultimando los pliegos para una actuación de gran envergadura en el campo de fútbol Sergio Trejo, con una inversión cercana al millón de euros. El proyecto contempla nuevos vestuarios, zonas para árbitros, mejoras de accesibilidad, gradas techadas y una renovación integral de las instalaciones.

Desde el ayuntamiento han agradecido la comprensión de los clubes deportivos durante el desarrollo de las obras y han destacado que el objetivo es dotar a Cáceres de unas instalaciones deportivas "a la altura de una ciudad que apuesta por el deporte", con intervenciones progresivas en otros pabellones como Maestro Kim, Moctezuma o Aldea Moret.