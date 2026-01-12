Laura Heristone estrenará desde Cáceres 'Al margen', el primer texto dramático lésbico escrito por una mujer en España

Laura Parra, conocida artísticamente como Laura Heristone, llevará a escena Al margen, considerado el primer texto dramático lésbico escrito por una mujer en España. Su autora, Victorina Durán, escribió la obra en 1937 a bordo del barco que la conducía al exilio en Argentina. Con 33 años, Laura, propietaria de la primera librería queer de Extremadura, ubicada en Cáceres, cuenta con una sólida trayectoria artística y una firme apuesta por la región, donde ha estrenado sus principales trabajos. A través de textos propios y desde una perspectiva de lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+, se embarca ahora en esta nueva aventura, que verá la luz el próximo mes de marzo con el estreno de la adaptación teatral de Al margen en La Nave del Duende.

Escritos inéditos procedentes de Latinoamérica

"Conocí a Eva Moreno en una jornada de mujeres creadoras. Ella es la autora de la biografía de Victorina Durán, publicada el pasado mes de noviembre de 2025, y también la responsable de la recopilación de las obras dramáticas de Victorina Durán en el libro A teatro descubierto. Recuerdo que durante aquel encuentro le hablé de la línea de investigación que estaba siguiendo, de mi trabajo y de mi profesión. Entonces me dijo que le recordaba mucho a una autora en la que había basado su tesis doctoral, una mujer que también era lesbiana. Me transmitió su pasión y su profundo amor por ella, y aquello despertó inmediatamente mi curiosidad. Eva me recomendó su libro A teatro descubierto y, en especial, que prestara atención al texto titulado Al margen, incluido en el volumen, sin desvelarme nada más. Poco después compré el libro y comencé a leerlo. Cuando llegué, quedé profundamente sorprendida: allí estaba el texto de una mujer lesbiana que escribía sobre lesbianas, de manera muy autobiográfica, en 1937, mientras se dirigía al exilio en el barco que la llevaba a Buenos Aires. Eva Moreno se ha encargado de recoger y preparar estos textos, traídos desde Latinoamérica, para darles forma en el libro publicado en 2018. Se trata de escritos que habían permanecido inéditos hasta ese momento".

Conflictos internos

Sin embargo, lo que realmente impactó a Laura no fue únicamente que, en aquella época, una mujer lesbiana escribiera sobre experiencias lésbicas, que ya de por sí resultaba significativo, sino el contenido del mensaje en sí. Los conflictos internos que la autora plasmaba eran sorprendentemente similares a los que aún se viven en la actualidad, lo que llevó a Laura a sentirse profundamente identificada con muchas de las vivencias narradas en el texto. Por ello, Heristone ha decidido llevar este texto al teatro y, gracias a La Nave del Duende, podrá hacerlo realidad el próximo mes de marzo.