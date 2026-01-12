Pilar Boyero celebra un mes de éxito en Cáceres con su homenaje sinfónico al Maestro Solano

La cantante Pilar Boyero, reconocida como la 'Catedrática de la Copla', celebra el primer mes de éxito de su último álbum, Solano a la orilla de mi boca, un proyecto que rescata y pone al presente el legado del Maestro Solano. Grabado junto a la Orquesta de Extremadura, el disco fue lanzado el 12 de diciembre de 2025 y ya se encuentra disponible en grandes superficies y plataformas digitales.

Un homenaje sinfónico a la copla

Este trabajo no es solo un lanzamiento discográfico, sino un homenaje que reivindica la tradición lírica española con una mirada contemporánea. Boyero combina su autoridad académica y artística con la solemnidad de la música sinfónica, logrando que la copla dialogue con la modernidad sin perder su esencia. Temas clásicos como 'Cinco farolas' se presentan con nuevos arreglos orquestales que destacan la riqueza del quejío y la expresividad de la voz de la artista.

La vigencia de la copla en la actualidad

El éxito de este primer mes de comercialización confirma la vigencia de la copla en la actualidad y refuerza la posición de Pilar Boyero como una de las intérpretes más importantes de la música española. Solano a la orilla de mi boca se consolida así como un documento imprescindible que mantiene viva la memoria cultural y la tradición lírica de España.