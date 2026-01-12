Los dos policías salvavidas de Cáceres: así ayudaron a un hombre que estaba sufriendo un infarto en plena calle

Agentes de la Policía Local de Cáceres han salvado la vida de un hombre que estaba sufriendo un infarto en plena vía pública gracias a una intervención rápida y decisiva. Los hechos han ocurrido el pasado 13 de diciembre en la calle Gran Vía, donde varios viandantes han alertado a los agentes de que una persona se encontraba mareada, con un fuerte dolor en el pecho y con dificultades para respirar.

Aunque el servicio de emergencias 112 ya había sido avisado, los policías han decidido trasladar de inmediato al afectado al hospital San Pedro de Alcántara ante la gravedad de la situación. Una vez en el servicio de urgencias, los facultativos le han diagnosticado un ataque cardíaco.

El concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, ha valorado la actuación de los agentes y ha destacado su profesionalidad y compromiso con el servicio público. Según ha señalado, su intervención “fue de vital importancia, pues de haber esperado unos minutos más, el hombre podría haber fallecido”.

Tras su recuperación, el afectado ha remitido la pasada semana una carta a la Policía Local de Cáceres en la que ha expresado su agradecimiento por la "desinteresada labor de los dos agentes" y ha solicitado que se reconozca públicamente su trabajo.