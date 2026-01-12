Nueva propuesta de Vox: controlar cada moción para garantizar su ejecución en Cáceres

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres reclama mecanismos de control para evitar que las mociones aprobadas en sesión plenaria queden sin ejecutar, al tiempo que denuncie la ausencia de ejecución de esas mociones y el “grave daño” que supone, piden “respeto” al trabajo de la oposición con el control del cumplimiento de las mismas.

Mesa de control

Así, pide la creación de una mesa de control y seguimiento de las mociones “ya que muchas iniciativas que son presentadas por diferentes grupos políticos quedan sin cumplimiento o ejecución por inactividad o pasividad del equipo de gobierno, ocasionando un grave daño a la actividad representativa de los grupos”.

Según se pone de manifiesto en la moción registrada para el pleno de enero, “nos encontramos ante una realidad política donde la falta de mayorías absolutas favorece la búsqueda de diálogo y consenso entre los diferentes grupos”. Por lo que “son los grupos políticos quienes hacen presentes las voces, opiniones y perspectivas de los ciudadanos en el proceso de elaboración de políticas públicas”.

Los partidos, mediante la presentación de esas mociones en el pleno, “participan de la aportación de soluciones y medidas a diferentes problemas o demandas de la ciudad; permitiendo a la oposición poner en conocimiento medidas que estima pertinentes durante el mandato en el ayuntamiento en base a la representación obtenida”.

Representación "vulnerada

Para Vox, el trabajo de los grupos de la oposición no puede verse “mermado” y su representación institucional “vulnerada” como representantes de los ciudadanos por no tramitar o ejecutar los acuerdos aprobados en el máximo órgano de gobierno.

Ante esta situación propone crear una mesa de seguimiento de las mociones para lograr un control de su cumplimiento. Así, las mociones aprobadas deberá concretarse el inicio de un expediente de tramitación administrativa que garantizará la viabilidad económica, competencial y jurídica de las propuestas planteadas en las mismas.

En caso negativo, se expedirá informe técnico de la no viabilidad, del que debe darse traslado al resto de grupos municipales para su conocimiento. Asimismo, “el equipo de Gobierno emitirá un informe semestral “informando sobre el grado de cumplimiento de las mociones aprobadas en pleno”.