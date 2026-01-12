Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada

Los bomberos actuaron este domingo en un incendio producido en el interior de un local de Cáceres por la noche. El aviso se produjo por parte de un viandante que, sobre las 22.00 horas, se sorprendió al ver humo saliendo de una tienda de especialidades extremeñas situada en la calle Gil Cordero, según confirma el Sepei de Cáceres.

Los servicios de emergencia comprobaron que la tienda se encontraba cerrada, sin nadie en el interior y con un fuego cuyo origen es todavía desconocido. Estuvieron dos horas trabajando en la zona y crearon un perímetro de seguridad para asegurarse de que no se extendiera. Asímismo, establecieron un confinamiento preventivo para los bloques de vecinos que se encontraban al lado y registraron los locales pertenecientes a empresas y aseguradoras que se sitúan encima del local.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, aunque el interior de la tienda ha sufrido daños materiales, donde todavía debe realizarse el peritaje.