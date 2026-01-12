Una vecina de Gil Cordero cuenta en primera persona el incendio de Mostazo en Cáceres: "Nos tuvieron confinados y nos insistieron mucho en que no saliéramos”

Un incendio declarado en la noche de este domingo en la Tienda de Especialidades Extremeñas Mostazo, situada en la calle Gil Cordero de Cáceres, ha provocado momentos de tensión entre los vecinos de los edificios colindantes, que han permanecido confinados de manera preventiva mientras los bomberos trabajaban para sofocar el fuego. El suceso no ha causado daños personales, aunque sí ha provocado importantes daños materiales en el interior del establecimiento.

El aviso se produjo sobre las 22.00 horas, cuando un viandante alertó al observar una gran cantidad de humo saliendo del local, que se encontraba cerrado y sin nadie en su interior, según ha confirmado el Sepei de Cáceres. Los bomberos intervinieron durante cerca de dos horas, establecieron un perímetro de seguridad y revisaron los inmuebles anexos.

Isabel Zaballos, vecina del edificio situado justo encima de la tienda, ha explicado cómo se han vivido los primeros momentos del incendio. "Pasaban las nueve de la noche, había mucho humo y un vecino que vive abajo fue llamando puerta por puerta para decirnos que no se nos ocurriera salir".

La vecina ha señalado que el portero también estuvo pendiente de la situación, especialmente de las instalaciones del edificio. "El portero estuvo atento, sobre todo a las calderas, y me dijo que no me preocupara, que ya estaban los bomberos en el interior de la tienda".

Durante la intervención, los servicios de emergencia han ordenado el confinamiento preventivo de los vecinos como medida de seguridad. "Nos tuvieron confinados, nos insistieron mucho en que no saliéramos ni de nuestras casas ni del portal, que no abriéramos los pasillos para prevenir intoxicaciones, que no abriéramos, que no saliéramos".

Zaballos ha reconocido que, pese a mantener la calma, en algún momento ha temido una evacuación más compleja. "Hubo un momento en el que pensé que nos sacarían a los vecinos por los balcones, pero afortunadamente nada de eso ocurrió".

"Está toda la tienda negra”

Según ha podido saber este diario, el origen del incendio se habría producido por un cortocircuito en el cuadro de luz, que posteriormente se ha extendido a un armario de madera situado en las inmediaciones. Los locales ubicados sobre la tienda han sido inspeccionados y no han resultado afectados.

La vecina ha lamentado los daños causados en el interior del establecimiento, que ha podido conocer por otros residentes del edificio. "Durante estos días no puedo salir de casa por una lesión en un tobillo, pero un vecino me ha comentado que está toda la tienda negra".

Zaballos ha expresado también su pena por el estado del negocio, muy conocido en la zona. "Me da mucha pena, porque es una cadena extraordinaria a la que acudo con frecuencia". Ha añadido además que el establecimiento opera desde hace años. "La tienda lleva más de una década abierta. Son fabulosos. Qué pena los productos, que son buenísimos".

En la tienda trabajan diez personas en total y, según las primeras estimaciones, serán necesarios varios días de intenso trabajo para limpiar el local, retirar el mobiliario dañado y desechar los productos afectados antes de poder reabrir. El peritaje definitivo todavía está pendiente.

Afortunadamente, el incendio se ha saldado sin heridos, aunque ha dejado una noche de susto y confinamiento en una de las calles más transitadas del centro de Cáceres.