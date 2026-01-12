El barrio de San Francisco de Cáceres reclama el paso del autobús urbano durante las obras

A las quejas de algunos comerciantes y residentes del barrio cacereño de San Francisco, cansados de los problemas de tráfico y de las pérdidas económicas que están provocando las obras, se suma ahora una nueva reivindicación: el restablecimiento del servicio de autobús urbano. Un servicio que permanece suspendido en las dos paradas ubicadas en la Ronda de San Francisco, como consecuencia de los trabajos de modernización de la red de abastecimiento y saneamiento que está ejecutando el Ayuntamiento de Cáceres.

Desde el pasado 7 de enero, tras el parón navideño, el consistorio ha retomado las obras en el entorno de la plaza de San Francisco, lo que ha conllevado una reordenación temporal del tráfico. Estos cambios han obligado a desviar a los vehículos, impidiendo que los que descienden desde Colón por la calle Hernández Pacheco puedan acceder a la rotonda, una situación que está generando problemas de movilidad en el barrio.

Paradas sin servicio

Las consecuencias de estos cambios se dejan notar especialmente en el día a día de los vecinos, que han visto cómo la línea de autobús urbano ha dejado de prestar servicio en las dos paradas de la Ronda de San Francisco. “Hace meses el autobús llegaba hasta aquí, daba la vuelta y continuaba hacia arriba. Ahora obliga a los vecinos a desplazarse, cuando lo lógico sería que mantuvieran el recorrido y utilizaran las paradas del barrio”, señala Juan Burgos, antiguo presidente de la asociación vecinal Puente de San Francisco.

Juan Burgos, vecino de San Francisco y antiguo presidente de la asociación vecinal. / Gonzalo Lillo

Este panorama, asegura, ha llevado a que algunos residentes soliciten la intervención del colectivo vecinal para tratar de encontrar una solución. Burgos explica que el problema ya ha sido trasladado al alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, con la esperanza de que se adopten medidas que permitan recuperar el servicio.

“A día de hoy, el único servicio que sigue funcionando es el microbús que sube a San Marquino”, indica el exrepresentante vecinal, mientras que el resto de líneas han dejado inutilizadas las dos paradas. “No entendemos el motivo, cuando viniendo desde el Hospital Parque San Francisco podrían dar la vuelta en la rotonda, recoger a la gente del barrio y continuar el trayecto”, insiste Burgos.

Soluciones temporales

En general, tanto vecinos como comerciantes reconocen que las obras mejorarán la zona una vez finalizadas, pero consideran que los trabajos deberían agilizarse para minimizar las molestias y por ello reclaman soluciones temporales. “Suponemos que el resultado final será positivo, pero mientras tanto las obras están causando muchos problemas”, afirma Juan Pedro Ruiz, residente en la zona. “Deberían tomarse decisiones que faciliten la movilidad en la medida de lo posible”, sugiere.

Mientras tanto, en San Francisco continúan a la espera de una respuesta por parte del ayuntamiento que permita compatibilizar el desarrollo de las obras con el mantenimiento de servicios básicos como el transporte público y confían en que se atiendan sus demandas para evitar que las molestias se prolonguen en el tiempo.