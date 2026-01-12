El vuelo de los Buitres Leonaos: el grupo de amigos que creó el club motero más emblemático de Cáceres

La historia del grupo motero Buitres Leonaos es tan interesante como llamativa. Salieron de un nido, pero un grupo de amigos ha logrado convertirse en el club más emblemático de la ciudad. Nació de la mano de José Antonio González (conocido como Santos), Miguel Ángel Rubio (Danko), Joaquín Carrillo (Kini), Ángel Roma y Paco Cancho, aunque estos dos últimos abandonaron poco después el grupo. Antes de levantar el vuelo, ya compartían muchas rutas, sobre todo los fines de semana, con la gasolinera Mirat como punto de partida y destino indeterminado en muchas ocasiones. Pero daba igual. No importa el destino, solo el camino.

Han sido siempre un club custom, una especialidad que huye de la competición y la velocidad. Este movimiento tiene sus orígenes en los años 50 en Estados Unidos entre los soldados americanos que volvían de la Segunda Guerra Mundial. La moto que entonces se movía por Estados Unidos era la Harley Davidson, de ahí que esta sea el objeto de deseo para la mayoría de ellos, aunque después otras marcas fueran desarrollando motos de esas mismas características y a menor precio. Motos de este tipo hay de todos los precios, en un abanico entre los 7.000 y los 40.000 euros.

Los Buitres Leonaos levantan sus cascos / E. P.

Los custom cogieron parte del atuendo del cowboy americano, como el chaleco, y las cazadoras que utilizaban en el uniforme de guerra. Los primeros grupos llevaban nombres de los escuadrones de aviación. En España ese movimiento comenzó a aterrizar en los años 70, aunque el primer club custom en Cáceres no ‘salió del huevo’ hasta tres décadas después, porque como ellos recuerdan, «aquí la gente era más de motos deportivas».

Asociación legal

En su página web, cuentan que no recuerdan a quién de los cinco se le ocurrió la idea de constituir una asociación legal, con escrituras, estatutos y todo lo que conlleva este tipo de historias, pero lo hicieron. Después de su nacimiento en el año 2002, realizaron su primera concentración en el año 2007, y ya se ha convertido en una cita imprescindible para los moteros y los no tan moteros de la ciudad.

Su filosofía se basa en el disfrute de la carretera, el ruido, el colegueo y las cercezas. Recorren kilómetros por las mejores rutas de España y Portugal, y buscan conocer a otros ‘hermanos bikers’ que se unen a las aventuras. Además de las concentraciones anuales, realizan otras actividades a lo largo del año para mantener vivo el espíritu. Todos los domingos se van por los alrededores de la ciudad, y una vez al mes lo hacen por otras zonas con comida incluida. También suelen participar en otras concentraciones organizadas por otros clubes amigos y colaboran con causas benéficas como el arroz solidario o la recogida de juguetes.

Concentración motera de los Buitres Leonaos. / eP

Los Buitres Leonaos proponen hasta doce rutas a motor por toda la región. Entre ellas, Plasencia, Valle del Jerte y La Vera; Ambroz y Tierras de Granadilla; Sierra de Gata y Las Hurdes; Cáceres y Trujillo; Guadalupe y todo el geoparque;Tajo Internacional; Badajoz, Olivenza y entorno; Mérida; La Serena y La Siberia; Zafra y Tierra de Barros; y Tentudía, Sierra Suroeste y la Campiña Sur.

Muerte de Teo

Este 2025, el grupo ha sufrido una impactante y trágica pérdida cuando Teo, tesorero de la asociación, falleció en un accidente de tráfico mientras circulaba con su motocicleta por la carretera CL-603, a la altura del término municipal de Turégano, en Segovia. Tenía 50 años, era agente de la Guardia Civil y era de Arroyo de la Luz. Los Buitres Leonaos lo confirmaron en sus redes sociales, donde mostraron su «profundo dolor por la muerte de su hermano Teo. Nuestros corazones están rotos. Con gran tristeza, compartimos el fallecimiento en un accidente de tráfico. Fue una persona maravillosa, llena de vida, generosidad y alegría. Su partida repentina nos deja un vacío inmenso, pero también un llegado de amor y recuerdos inolvidables», concluyeron