El apuñalamiento mortal en el barrio del Perú de Cáceres llega a juicio: Fiscalía de Menores pide 7 años de internamiento

La acusación particular y la Fiscalía de Menores piden 7 años de internamiento cerrado en régimen terapéutico por el delito de homicidio, así como cinco años de libertad vigilada, al menor (17 años) acusado de apuñalar mortalmente a un joven de 18, el pasado mes de mayo, en la barriada cacereña del Perú, según confirman fuentes judiciales a el Periódico Extremadura.

El 23 de mayo de 2025

Los hechos tuvieron lugar el 23 de mayo. El acusado fue intervenido de urgencia el mismo día del luctuoso suceso por cortes en el cuello que revestían gravedad.

Posteriormente, el juez de guardia decretó el internamiento del menor de edad acusado de homicidio en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi de Badajoz, tras abandonar el Hospital Universitario de Cáceres (HUC).

Marcelo Nessi en Badajoz. / EP

Relación previa

No obstante, la investigación policial permaneció abierta para esclarecer las causas que derivaron en el confrontamiento con arma blanca entre ambos jóvenes; a objeto de esclarecer cuál era la relación previa entre los dos involucrados.

Datos que no han trascendido de manera oficial, ya que el caso ha seguido un recorrido procesal marcado por la protección legal que rodea a los menores implicados en procedimientos penales, lo que ha limitado la difusión de detalles concretos sobre el desarrollo de los hechos.

Galería | Homenaje al fallecido en una reyerta en el parque del Perú de Cáceres /

Juicio, el 22 de enero

El caso pasó a manos de la Fiscalía de Menores, que inició el 26 de mayo las testificales, mientras los abogados solicitaban pruebas forenses, toxicológicas, etc. El juicio (a puerta cerrada) tendrá lugar el próximo 22 de enero en el Juzgado de Menores de la Audiencia Provincial de Cáceres.

El juicio se celebrará sin público, tal y como establece la normativa para este tipo de procedimientos, con el fin de salvaguardar la identidad y los derechos del menor encausado. Durante la vista, se prevé que se practiquen las pruebas periciales, testificales y documentales que permitirán al juez esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad penal del acusado.

El joven fallecido jugaba a baloncesto en un equipo junior de la ciudad cacereña (ADC Baloncesto), y como ya informó este diario era hijo de un conocido propietario de una administración de Loterías en la zona centro de Cáceres; su madre es profesora, ambos de Torrejoncillo, donde fue el sepelio del joven. Los padres del menor detenido también son docentes.

Régimen terapéutico

Lo que sí ha trascendido es la gravedad de las acusaciones. Tanto la Fiscalía Provincial como la acusación particular consideran que los hechos constituyen un delito de homicidio y coinciden en la pena solicitada: siete años de internamiento en régimen cerrado de carácter terapéutico; además de cinco años de libertad vigilada, una vez cumplida la medida privativa de libertad.

La petición de un régimen terapéutico responde, según fuentes jurídicas, a la necesidad de abordar no solo la responsabilidad penal del menor, sino también su "situación personal y psicológica, con el objetivo de favorecer su rehabilitación y reinserción social", uno de los "principios fundamentales" del sistema de justicia juvenil.

El suceso con el trágico desenlace se produjo a última hora de la tarde del 23 de mayo cuando el joven de 18 años fue apuñalado en un entorno cercano al parque del Perú y falleció después. El presunto autor de la puñalada fue trasladado al HUC porque tenía heridas de arma blanca y más tarde, trasladado al citado centro de menores de Badajoz.

Los hechos provocaron un gran despliegue policial y generaron un impacto entre vecinos y allegados.