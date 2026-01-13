Cáceres celebra la mejora en el abastecimiento de agua tras la apertura de una nueva acometida en 1957

En 1957, la provincia de Cáceres fue escenario de diversos acontecimientos de relevancia en los ámbitos de las infraestructuras, la cultura y la actualidad institucional.

El 6 de junio de ese año se inauguró una nueva fase del abastecimiento de agua a Cáceres, con la apertura de la acometida de los nuevos caudales procedentes del Calerizo a la red de suministro de la ciudad. Este avance supuso un paso importante en la mejora del servicio de abastecimiento de aguas. Por otro lado, en Plasencia comenzaron las reformas del Teatro Alcázar. Tras la finalización de las obras, se llevó a cabo la reapertura del Teatro Cine Alcázar, que se celebró con una función de gala en la que se proyectó la película Trapecio.

Falleció el fundador de nuestro periódico

En el ámbito de la actualidad general, y poco antes de que el cine Norba incorporara aire acondicionado y el Gran Teatro adoptara el sistema cinemascope, falleció el cardenal arzobispo de Sevilla, Pedro Segura Sáenz, fundador de este periódico. Con motivo de su muerte, el Caudillo le concedió honores de capitán general.