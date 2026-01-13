Cáceres pierde otro negocio: Kekeña, referente en manualidades y costura creativa, baja la persiana

La ciudad suma un nuevo cierre comercial. Kekeña, la mercería creativa ubicada en la calle Casas de Cotallo número 2, en la parte trasera del Gran Teatro, cerrará sus puertas en los próximos días tras más de diez años de trayectoria. El establecimiento, actualmente en proceso de liquidación, se añade así a la reciente cadena de cierres de negocios locales, entre ellos el del supermercado Spar y el emblemático supermercado de La Maruchi.

Manualidades y costura creativa

Kekeña se había consolidado como un espacio de referencia para las manualidades y la costura creativa en la ciudad. En sus instalaciones se impartían cursos y talleres de patchwork, crochet y ganchillo, así como clases de corte y confección. Además, ofrecía servicios de arreglos de ropa y la confección de túnicas para la Semana Santa. Junto a su área formativa, la tienda contaba con una completa mercería especializada, destacando sus tejidos americanos y japoneses para patchwork, que dotaban de personalidad y calidad a las creaciones de sus clientas.

Panorama preocupante

El inicio del año está dejando un panorama preocupante para el comercio local en Cáceres, marcado por el cierre en cadena de varios establecimientos históricos y de proximidad. En apenas unas semanas, negocios de distintos sectores han bajado la persiana, reflejando las dificultades a las que se enfrentan los pequeños comercios para mantenerse activos en un contexto económico cada vez más exigente.

Estos cierres no solo suponen la pérdida de actividad económica, sino también un impacto directo en la vida social y en el tejido comercial de la ciudad. La desaparición de tiendas y locales emblemáticos vacía las calles, reduce la oferta de servicios y genera inquietud entre comerciantes y vecinos, que ven cómo el arranque del año se convierte en un periodo especialmente duro para el comercio tradicional en Cáceres.