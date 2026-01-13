Cáceres sienta las bases del proyecto que marcará su futuro autobús urbano

El Ayuntamiento de Cáceres, durante la reciente Comisión de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Fomento, Movilidad y Seguridad, ha informado que ya se está ultimando el plan director de su futuro autobús urbano. 2026 es un año clave porque es el último del contrato público que actualmente gestiona Vectalia y en el que se tienen que sentar las bases sobre cómo será la movilidad en la ciudad el próximo año tras once bajo el mismo servicio.

Este plan director está pendiente de unas correcciones, según ha podido saber este diario, y cuando esté listo de forma definitiva se convocará la Mesa de Transporte para presentarlo. Esto último ha despertado las críticas de otros grupos municipales representados en el consistorio cacereño. La portavoz socialista, Belén Fernández, señala que "todos los representados en esta mesa. No nos han avisado de nada, ni nos han contado qué va a ser lo que van a corregir".

Este próximo año se va a utilizar para la redacción de los pliegos y el objetivo de licitar el servicio, presumiblemente durante la misma cantidad de años (ocho más tres opcionales).

Cabe recordar que el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ya informó durante el pleno infantil celebrado hace unas semanas que las líneas de autobús se redistribuirán para "adaptar el servicio a la nueva realidad de la ciudad". "Hemos crecido mucho en los últimos diez años", incidió el regidor cacereño. Entre los cambios que pretenden implementar se encuentran llegar hasta el final de barrios como Casa Plata, El Junquillo o Residencial Gredos, donde a día de hoy no llega el servicio.