Cáceres: supermercados que se van, barrios que se apagan y un centro cada vez más turístico

Cáceres no pierde solo comercios cuando baja una persiana. Pierde pulso. El reciente cierre del supermercado Spar en la calle San Pedro, sumado al adiós definitivo de La Maruchi en Llopis Ivorra, dibuja un mapa preocupante: el de una ciudad que ve cómo incluso los servicios básicos empiezan a desaparecer de sus barrios tradicionales.

No se trata de dos casos aislados ni de decisiones puntuales. Que una cadena como Spar abandone una de las vías más transitadas del centro histórico y que el supermercado más antiguo de la ciudad cierre tras más de siete décadas hablan de un mismo fenómeno: mantener comercio cotidiano en Cáceres es cada vez más difícil, incluso en zonas que, sobre el papel, deberían ser privilegiadas.

La calle San Pedro de Cáceres: sin Spar y sin hotel / El Periódico Extremadura

Un supermercado no es solo un lugar donde comprar. En barrios como San Pedro o Llopis Ivorra ha sido durante años un elemento vertebrador. Genera tránsito diario, fija rutinas, sostiene pequeños negocios del entorno y da sentido a vivir allí. Su presencia marca la diferencia entre una calle habitada y una calle de paso.

Un impacto que va más allá

Cuando desaparece, el impacto va más allá del carro de la compra. Los vecinos tienen que desplazarse más, los trabajadores pierden una solución inmediata y los comercios colindantes dejan de recibir ese flujo constante de personas. La calle se vacía antes, se vuelve más silenciosa y menos funcional. El barrio empieza a apagarse sin necesidad de grandes titulares.

En el caso de San Pedro, el cierre del Spar se suma a otros síntomas visibles: el antiguo Hotel Las Marinas cerrado desde hace años, bajos comerciales infrautilizados, edificios en venta y una creciente orientación del eje hacia usos turísticos o residenciales de alto valor. El resultado es una calle atractiva para el visitante, pero cada vez menos preparada para la vida cotidiana.

Aquí aparece una contradicción cada vez más evidente en Cáceres. Mientras el turismo se consolida como motor económico, la ciudad pierde servicios esenciales para quienes la habitan. El centro histórico gana apartamentos turísticos, pero pierde supermercados. Gana visitantes de fin de semana, pero pierde vecinos con compras diarias. Y sin vecinos no hay barrio.

La despoblación ya no es solo una cuestión de pueblos vacíos o barriadas periféricas. También se cuela en el corazón de la ciudad, disfrazada de locales cerrados, horarios reducidos y cadenas que no encuentran rentabilidad. El problema no es que falten turistas, sino que empiezan a faltar razones para vivir en el centro.

Cáceres se enfrenta así a una disyuntiva silenciosa: decidir si su centro será un espacio vivido o únicamente visitado. Porque cuando una ciudad deja de ofrecer lo básico —comprar pan, leche o fruta sin coger el coche— empieza a expulsar, poco a poco, a quienes le dan vida real.

Y cuando bajan las persianas de los supermercados, no solo se va un negocio. Se va un pedazo de barrio.