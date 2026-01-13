El Cefot de Cáceres, "en una nube" por la visita del Rey Felipe VI: un mes y medio de preparación, más de 10.000 invitados y la ilusión de los alumnos

La noticia fue avanzada en exclusiva por El Periódico Extremadura este lunes. El Rey Felipe VI volverá a presidir una jura de bandera en Cáceres más de tres décadas después. Fue el 5 de enero del año 1995 cuando, como Príncipe de Asturias, estuvo presente en el acuartelamiento Santa Ana para ser el máximo exponente del Ejército en este acto. Un año después, el 7 de julio de 1996, su padre, el Rey Juan Carlos I también acudió a la ciudad para este mismo evento cuando su sobrino Alfonso Zurita juró fidelidad a España.

Más personalidades

Sin embargo, en el Centro de Formación de Tropa llevan varias semanas preparando el acto para que todo salga a la perfección. El Rey no acudirá solo: estará junto a él el Jefe de Estado Mayor (JEM), el general del ejército Amador Enseñat y Berea. Por el momento, no se prevé que esté presente también ningún ministro, tampoco la de Defensa, Margarita Robles. A este tipo de eventos, Felipe VI no suele venir con la Reina Letizia, y tampoco estarán sus hijas, que siguen avanzando en su formación.

Multitudinaria jura de bandera en Cáceres, con récord de mujeres soldado / Carlos Gil / Carlos Gil

Desde diciembre

En el Cefot conocieron la intención del rey de acudir a comienzos del pasado mes de diciembre. En ese momento iniciaron los preparativos. A pesar de que la Casa Real todavía no ha hecho pública la convocatoria, era un secreto a voces que ha generado una gran ilusión no solo en el cuerpo de soldados y brigadas que trabajan a diario en el centro, sino también entre los alumnos: "Están en una nube con la noticia".

Carlos Gil

Más invitados

Esto va a provocar que el rango de invitados crezca porque acudirá un mayor número de instituciones y militares. Se espera que acudan, como viene siendo habitual, personalidades como el alcalde de la ciudad, Delegación del Gobierno, representantes de la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, además de mandos representativos de la Policía Nacional o la Guardia Civil. Generalmente, a las juras de bandera que se celebran en la gran explanada del Cefot acuden unas 8.000 personas. Sin embargo, para esta primera edición del año (se suele celebrar otra en verano), se prevé superar los 10.000 invitados. La mayoría de ellos serán familiares de los 1.400 alumnos que jurarán bandera, pero también habrá que sumar representantes institucionales y comisionados. "Intentaremos no sobredimensionar porque tenemos una capacidad máxima", señalan desde el Cefot.

"Entusiasmados"

"Estamos entusiasmados. Los alumnos sienten que la relevancia de su jura de bandera crece muchísimo con la presencia del Rey Felipe VI. La cita ya es importante para ellos porque es la primera vez que sus familiares les ven vestidos de militares. Ahora lo será más porque también estará Su Majestad", señalan.

Cambios

Eso sí, ahora va a cambiar todo con respecto a una jura de bandera habitual. Las medidas de seguridad van a crecer exponencialmente, como es normal y habitual en todo tipo de actos a los que acuden los monarcas. El protocolo es mucho mayor y de todo se encargan la Casa Real, el Ministerio de Defensa y la oficina de la Jefatura del Estado Mayor. También ocurre así para la prensa. Aún no se han enviado las solicitudes de acreditaciones (se prevé que ocurra a finales de esta semana o a comienzos de la próxima).

61 años

La base cacereña cumplió 61 años el pasado 8 de diciembre con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería de Tierra. En estás más de seis décadas, el Cefot de Cáceres se ha convertido en todo un referente militar, formando a más de medio millón de aspirantes a soldados, evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos.

Ciclo de invierno

El pasado 3 de noviembre se incorporó al centro su conocido como ciclo de invierno. Entraron entonces 1.591 alumnos. Como dato relevante, en esa ocasión, el número de mujeres fue mayor que en otros ciclos y supera ya el diez por ciento hasta las 208. Extremeños son un centenar y cacereños, quince. Todos se están formando en la disciplina militar hasta la primavera, que será cuando se incorporen a sus unidades de destino. Sin embargo, en estos dos primeros meses son varios los que han abandonado el recinto. Aún es pronto para conocer cuántos exactamente jurarán bandera porque, en estos días, puede haber más bajas o lesiones. Sin embargo, se estima que el número oscile en torno a los 1.400.

En obras

Este ciclo llegó, además, en un momento en el que el acuartelamiento se encuentra en plena obra de ampliación de las instalaciones. El Ministerio de Defensa adjudicó recientemente un contrato millonario para construir un aulario, que se encuentra en fase avanzada ya, y acondicionar las instalaciones con mejoras en eficiencia energética. Los trabajos no afectan a la normalidad de la base porque se ubica en una zona alejada de las compañías, por lo que no repercutirá en el día a día de los alumnos.

Cifras

Las notables cifras que registra el centro de formación militar en Cáceres, que prácticamente agota las plazas que convoca cada seis meses el Ministerio de Defensa, contrastan con las conclusiones a las que llega el informe de vida militar que hizo público a finales de octubre el Observatorio Nacional de vida militar, que alerta que en el país faltan entre 13.000 y 23.000 militares. Este informa calcula que en España hay un ratio de 2,4 militares por cada mil habitantes, lejos del 3,6 de la Unión Europea o el 6 de los países que integran la OTAN. Esta conclusión se produce en un momento en esta organización exige aumentar el gasto en Defensa.

El Cefot

En las afueras de Cáceres, entre encinares y dehesas, se levanta el Centro de Formación de Tropa nº 1 (CEFOT 1), una de las instalaciones más emblemáticas del Ejército de Tierra y el principal referente en la formación de soldados profesionales en España. Ubicado en el acuartelamiento de Santa Ana, el centro acoge cada año a más de un millar de aspirantes que, tras superar un exigente proceso de selección, inician aquí su instrucción militar básica. Durante seis intensos meses, los alumnos se preparan para ingresar en las distintas unidades del Ejército, combinando entrenamiento físico, formación en valores, instrucción técnica y vida en comunidad.