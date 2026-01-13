La cofradía del Cristo Negro realiza el Lignum Crucis y presenta los primeros actos por su 40 aniversario

Este 2026 la vena cofrade de Cáceres está de celebración, pues una de las cofradías emblemas de la ciudad, la del Cristo Negro, cumple 40 años. La hermandad, refundada en 1986 pero que cuenta con orígenes mucho más centenarios, ha presentado la primera parte de los actos que tiene previsto realizar para celebrar la fecha.

Lo hizo durante el Lignum Crucis que se celebró el domingo en la Concatedral de Santa María, un acto que se realiza para conmemorar la reliquia sagrada que tuvo la ciudad durante muchos años: tal y como indica su nombre, un fragmento de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo.

Los eventos, que ha dado a conocer Alonso Corrales, Mayordomo de la cofradía, tienen lugar hasta Semana Santa, siendo solo la primera parte de todo lo previsto. «Una vez pasada Semana Santa tenemos previsto otras actividades que ya en su momento las daremos a conocer», cuenta a este diario.

Imagen del acto del Lignum Crucis en Santa María. / Tusemanasanta.com

Actos

Los actos más destacables comienzan en febrero. Según adelanta, «tenemos pensado realizar una exposición de las cruces de guía de las cofradías penitenciarias de la ciudad». Ya se ha hablado con todas las cofradías, «les dijimos que queríamos la colaboración de todas, porque creemos que lo importante en todo esto es poner este símbolo de todas nuestras hermandades, para ensalzar la Semana Santa de Cáceres de Interés Turístico Internacional». Tal y como se acordó con el concejal de Cultura, Jorge Suárez, será en el palacio de la Isla desde mediados de febrero.

En segundo lugar, el 20 de marzo tendrá lugar una conferencia en la Concatedral a cargo del traumatólogo Antonio David Sánchez González, quien ya en 2004 realizó un estudio anatómico de la figura del Cristo Negro. Durante el evento, el Cristo será bajado de su capilla y expuesto para la conferencia, para que «el doctor pueda realizar los detalles sobre la propia imagen que estará presidiendo el altar mayor».

Cristo Negro de Cáceres. / Cedida

Al día siguiente, el 21 de marzo, se realizará un concierto realizado por la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres, bajo la dirección de Antonio Luis Suárez Moreno. Será también en Santa María, y se tocarán marchas de Semana Santa, así como «se podrá incluso hasta realizar una marcha nueva para la imagen del Cristo Negro».

Novedades para Semana Santa

En relación a la Semana Santa de este año, que tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril, la cofradía incorpora varias novedades. Se estrenará por primera vez un Palio de Respeto a la penitencia. «El palio se lleva fundamentalmente cuando se saca el Corpus Christi en algunas imágenes especiales, que la particularidad que tiene es que se utiliza en las imágenes de especial de devoción o de mucha antigüedad en España».

Imagen de un Palio de Respeto, de la Semana Santa de Murcia. / Semana Santa de Murcia

Actualmente, hay un total de una docena de cofradías que, tanto en Andalucía como en Castilla, utilizan este Palio de Respeto. Ahora lo incorpora el Cristo Negro, gracias a la donación de una familia de la Hermandad.

Además, se sumará el símbolo de los Reyes Católicos a todos los actos de la cofradía, tanto en la procesión como el 14 de septiembre, que es cuando realiza los actos de Exaltación de la Cruz. Esto se debe a que la Hermandad fue inicialmente fundada el 13 de mayo de 1490, bajo el reinado de los Reyes Católicos. Hace así alusión a los inicios.

«Estamos esperando todavía que nos confirmen otra serie de objetos muy especiales que la Hermandad está restaurando y preparando para poder utilizarlo en los próximos meses. Ya daremos pie y daremos conocimiento de ello», añade Corrales.

Alonso Corrales, durante el acto. / Tusemanasanta.com

Por último, los galardones 'Muñidor', que es el título que creó la cofradía en 1998 para entregar a diversas entidades y personas que así lo merezcan, irán para la Mercería Kekeña, por su labor continuada para la hermandad, y al cofrade Pedro Harinero Sánchez, «gran colaborador de la Hermandad, que nos hace muchos carteles, nos hace las estampas y colabora con nosotros muy estrechamente».

La entrega tendrá lugar, «si Dios quiere», el Viernes de Dolores, delante de la capilla del Cristo, como es tradicional. El Muñidor ya ha sido entregado en 2002 al Ayuntamiento de Cáceres, en 2004 al Cabildo Catedralicio de Santa María, o en 2007 a la plantilla de la Policía Local. El año pasado fue para María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, así como a su delegado, José Antonio García.

Tras la Semana Santa se anunciarán más actos pero, por el momento, esto es todo lo que puede adelantar la cofradía.