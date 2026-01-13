David y Marcos: “Psicológicamente, llevamos toda una vida preparándonos para ser Jarramplas"

“Psicológicamente, llevamos toda una vida preparándonos para ser Jarramplas”. Así lo han manifestado esta mañana David Ramos y Marcos Moreno, en la presentación de la Fiesta de Interés Turístico Nacional que se desarrolla los días 19 y 20 en Piornal y caracterizada por el respeto y la fe, en palabras de su alcalde, Javier Prieto.

El edil añade que “Jarramplas tiene un elaborado ritual a lo largo de los días 19 y 20 de enero, precioso, impresionante, y que tenemos que poner en valor especialmente por el trabajo que durante todo el año hacen mayordomos y Jarramplas”.

Los Jarramplas 2026, David Ramos y Marcos Moreno. / Juan José Ventura

Jarramplas es un penitente y devoto de san Sebastián que se viste con un vistoso traje de colores y una máscara –cuyo peso suma los 50 kilos- para recibir el impacto de 30.000 kilos de nabos recolectados en Aldeanueva de la Vera y Portugal. Cada nabo pesa de media unos dos kilos. Pero la fiesta “va más allá del lanzamiento de nabos y se caracteriza por el respeto y la fe”, recalca el alcalde piornalego. David Ramos y Javier Prieto se apuntaron con quince años y ahora que tienen treinta han visto cumplida una ilusión. Ser Jarramplas tiene un hondo significado para los piornalegos y ellos incluso pertenecen a familias con Jarramplas. La lista de espera está cubierta hasta el 2056. Está previsto que entre los dos días de fiesta visiten Piornal 10.000 personas atraídas por esta extraordinaria liturgia festiva.

Los Jarramplas 2026 tocan el tambor. / Juan José Ventura

David y Marcos, Jarramplas 2026

“Porque para mí representa muchísimo orgullo y a la vez respeto por la tradición, por la gente que ha encarnado esta fiesta en toda su historia. Mis familias han sido muchos Jarramplas y quiero seguir manteniendo esa herencia y que el día de mañana quedemos reflejados como que un día pudimos encarnar a Jarramplas”. Así se explica David Ramos, uno de los Jarramplas de este año.

Ambos ya han probado en alguna ocasión qué se siente bajo el traje, pero esta vez es la primera que serán Jarramplas. Llevan media vida esperando este momento. Físicamente se han preparado, saliendo a correr, haciendo ejercicios cardiorrespiratorios, y llevando chalecos con peso. “Pero lo mejor son las ganas que tienes de ser Jarramplas y que eso no se entrena. Lo llevamos dentro”, añade Marcos.

Javier Prieto, alcalde de Piornal, en su intervención. / Juan José Ventura

Vistoso traje de 50 kilos

El traje completo de Jarramplas se crea a partir de fibra de vidrio y puede llegar a pesar 50 kilos. La elaboración de la máscara se inicia con una base de cartón y después se añaden capas de fibra de vidrio hasta que quede como negra y luego se pinta cada uno con los motivos que más le gusten a los Jarramplas. Los trajes, en los que participa la familia y los mayordomos, llevan cintas de colores con significado especial para los portadores.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, añadió que Jarramplas constituye un patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Cáceres y de toda Extremadura. “Desde la Diputación Provincial estamos encantados de seguir colaborando en la promoción de este tipo de manifestaciones culturales que representan el poder popular. Destaco el compromiso del alcalde, que además es diputado provincial, al que le agradezco su trabajo, su dedicación y su implicación”, concluyó.