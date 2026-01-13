Descubre 'La pasión de Juana de Arco' en la Filmoteca de Extremadura en Cáceres este mes de enero

Tres opciones para disfrutar de la ciudad este mes.

La Filmoteca proyecta 'La pasión de Juana de Arco'

La Filmoteca de Extremadura acoge el próximo 13 de enero, de 19.30 a 21.00, la proyección del clásico del cine mudo La pasión de Juana de Arco, en su sede de la Calle Rincón de la Monja, 6.

Dirigida por Carl Theodor Dreyer en 1928, la película es una de las obras maestras de la historia del cine. A través de un estilo austero y un uso revolucionario del primer plano, el filme retrata las últimas horas de Juana de Arco y su juicio, poniendo el acento en la intensidad emocional y espiritual del personaje. La interpretación de Renée Jeanne Falconetti es especialmente recordada por su fuerza y expresividad, convirtiéndose en un referente del cine mudo.

Portada oficial de la película. / Ayuntamiento de Mérida

Esta proyección ofrece una oportunidad única para redescubrir una obra fundamental que sigue conmoviendo al público por su modernidad visual y su profunda carga humana.

Presentación del fotolibro 'Disparatavus' en el Ateneo de Cáceres

El Ateneo de Cáceres acoge el próximo 15 de enero, de 19:30 a 20:30, la presentación del fotolibro Disparatavus, en su sede de la Calle General Ezponda, 9.

Este fotolibro propone un recorrido visual marcado por lo insólito y lo sugerente, donde la fotografía se convierte en un espacio de juego entre la realidad y lo absurdo. Disparatavus invita al espectador a detenerse en escenas cotidianas transformadas a través de una mirada creativa y personal, explorando el humor, la ironía y el extrañamiento como herramientas narrativas.

Una de las imágenes del libro. / La Escuela Mistos

La presentación será una oportunidad para conocer de cerca el proceso creativo del proyecto, así como el concepto y la intención que hay detrás de cada imagen, en un encuentro abierto al diálogo con el público y a la reflexión sobre la fotografía como medio de expresión artística.

Concierto de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos de Cáceres

La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto el 16 de enero de 2026 a las 20:00 en el Palacio de Congresos de Cáceres, en un evento que refuerza su papel como referente cultural de la región.

Fundada en 1990, la Orquesta de Extremadura se ha consolidado como una de las instituciones musicales más importantes de la comunidad, combinando la interpretación de repertorios clásicos con la promoción de compositores contemporáneos, tanto locales como nacionales. Además, desarrolla programas educativos y colabora con solistas de prestigio, fomentando el acceso a la música y fortaleciendo la vida cultural extremeña.

El concierto será una ocasión única para disfrutar de su virtuosismo y de su compromiso con la música como motor de identidad y riqueza cultural en Extremadura.