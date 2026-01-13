EMDR y modelo Parcuve: nuevas técnicas para abordar traumas y conductas como la mentira en Cáceres

Cada vez más personas buscan apoyo profesional para gestionar ansiedad, experiencias difíciles o recuerdos dolorosos. En este contexto, algunas técnicas terapéuticas actuales están empezando a sonar con más fuerza también en Cáceres, donde los profesionales de la salud mental amplían su formación para adaptarse a nuevas demandas, incluyendo el trabajo con conductas como la mentira, entendida no solo como un acto moral sino como una posible estrategia de defensa o supervivencia emocional desarrollada a lo largo del tiempo.

Terapia EMDR

Una de las más conocidas es la terapia EMDR, un método que se utiliza sobre todo en el tratamiento del trauma psicológico. Se trata de una técnica estructurada que trabaja con recuerdos difíciles mientras se aplica estimulación bilateral, como movimientos oculares. El EMDR no es una moda reciente: fue desarrollado a finales de los años ochenta y cuenta con respaldo científico para determinados problemas, especialmente el trastorno por estrés postraumático. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud la incluyen entre las terapias recomendadas para este tipo de casos.

Método Parcuve

Junto a estas técnicas con mayor recorrido, también surgen otros enfoques que generan curiosidad entre psicólogos y pacientes. Es el caso del método Parcuve, un modelo desarrollado en España que pone el foco en las emociones básicas, el apego y el impacto de las experiencias vitales en la regulación emocional. El método se difunde principalmente a través de libros y formación para profesionales y se plantea como una forma de comprender el malestar psicológico desde una mirada integradora.

Los expertos recuerdan, no obstante, que no todas las técnicas cuentan con el mismo nivel de investigación científica. Mientras que el EMDR ha sido ampliamente estudiado, el método Parcuve se apoya sobre todo en desarrollos teóricos y en la experiencia clínica de sus autores, sin estudios clínicos amplios publicados en revistas científicas de referencia. La tendencia actual pasa por adaptar el tratamiento a cada persona, combinar herramientas y priorizar siempre la formación profesional y la seguridad del paciente.