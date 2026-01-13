Respuesta
La Fedexcaza replica al Refugio San Jorge de Cáceres: "No existe un abandono masivo de perros de caza"
La federación aporta un informe en el que señala que el abandono de canes de caza representa el 13% del total
La Federación Extremeña de Caza replica al refugio San Jorge de Cáceres que señaló que la mayoría de los perros abandonados en estas fechas son de razas vinculadas a la caza. Desde la entidad de cazadores regional aseguran que "esas afirmaciones son rotundamente falsas, no se sostienen en datos oficiales y dañan gravemente la imagen de un colectivo muy numeroso y socialmente relevante en Extremadura".
Para desarrollar sus argumentos, se basan en un informe del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España en el que se desmiente la existencia de un abandono masivo de perros de caza. En concreto, el estudio refleja que el 12,9% de los animales que entran en los centros de recogida son perros de caza, a los que se suma un 2,8% de galgos. En conjunto, uno de cada seis perros recogidos (15,7%) está directamente relacionado con la caza. Cabe resaltar que el 12,3% de los perros que se abandonan son potencialmente peligrosos, el 50% son mestizos y el 21,3% son de otras razas.
Los galgos suponen un porcentaje menor (2,8 % de entradas y 3,2 % de adopciones), pero el estudio confirma que su presencia en el sistema es estable y diferenciada, ligada a dinámicas propias de la caza. Aunque no son mayoritarios, constituyen un perfil persistente dentro de la protección animal, especialmente relevante por su simbolismo social y su vínculo con prácticas cinegéticas tradicionales.
- Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
- Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
- El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
- Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
- Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada