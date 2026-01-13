La Fedexcaza replica al Refugio San Jorge de Cáceres: "No existe un abandono masivo de perros de caza"

La Federación Extremeña de Caza replica al refugio San Jorge de Cáceres que señaló que la mayoría de los perros abandonados en estas fechas son de razas vinculadas a la caza. Desde la entidad de cazadores regional aseguran que "esas afirmaciones son rotundamente falsas, no se sostienen en datos oficiales y dañan gravemente la imagen de un colectivo muy numeroso y socialmente relevante en Extremadura".

Para desarrollar sus argumentos, se basan en un informe del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España en el que se desmiente la existencia de un abandono masivo de perros de caza. En concreto, el estudio refleja que el 12,9% de los animales que entran en los centros de recogida son perros de caza, a los que se suma un 2,8% de galgos. En conjunto, uno de cada seis perros recogidos (15,7%) está directamente relacionado con la caza. Cabe resaltar que el 12,3% de los perros que se abandonan son potencialmente peligrosos, el 50% son mestizos y el 21,3% son de otras razas.

Los galgos suponen un porcentaje menor (2,8 % de entradas y 3,2 % de adopciones), pero el estudio confirma que su presencia en el sistema es estable y diferenciada, ligada a dinámicas propias de la caza. Aunque no son mayoritarios, constituyen un perfil persistente dentro de la protección animal, especialmente relevante por su simbolismo social y su vínculo con prácticas cinegéticas tradicionales.