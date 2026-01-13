La festividad de San Antón llegará al colegio San Antonio de Cáceres este viernes

El 17 de enero se celebra en España, como es tradición, el día de San Antón, patrón de los animales. En esta fecha es común realizar bendiciones a las mascotas y animales de granja, en muchas ocasiones una compañía para el día a día y un apoyo fundamental.

Con la intención de transmitir este tipo de tradiciones a los pequeños, el colegio San Antonio de Padua de Cáceres, decano de la ciudad, celebrará la festividad, aunque será el viernes 16 a las 13.40 horas. Será en el patio de primaria, y reinciden en que están invitados todos los animales de la ciudad.

¿Por qué es San Antón el patrón de los animales?

Cada 17 de enero, pueblos y ciudades de toda España vuelven la mirada hacia San Antón, una figura inseparable del mundo rural y, muy especialmente, de los animales. Pero ¿por qué este santo es considerado su patrón y qué hay detrás de una devoción que ha llegado hasta nuestros días?

San Antón, cuyo nombre completo es San Antonio Abad, nació en Egipto en el siglo III. Procedente de una familia acomodada, decidió repartir sus bienes entre los pobres y retirarse al desierto para llevar una vida de oración, austeridad y contacto directo con la naturaleza. Allí convivió durante décadas con animales salvajes, a los que, según la tradición, trataba con respeto y cuidado. Esa relación cercana y pacífica es uno de los motivos principales por los que se le asocia con la protección de los animales.

Uno de sus milagros hace referencia a unos jabatos a los que devolvió la vista, pues habían nacido sin ella. Para agradecérselo, según la historia, la jabalina le acompañó por el resto de su vida. Otra historia relata cómo San Antón alimentó a cerdos salvajes con pedazos de pan, evitando que destruyeran los cultivos de los campesinos. Básicamente, en sus años de retiro crea una conexión vital con los animales.

Tradición

La iconografía popular ha reforzado esta idea a lo largo de los siglos. San Antón suele aparecer acompañado de un cerdo, símbolo que tiene su origen en la Edad Media, cuando la Orden Hospitalaria de los Antonianos criaba estos animales para alimentar a los enfermos y financiar su labor asistencial. Con el tiempo, el cerdo se convirtió en el emblema del santo y en una representación del vínculo entre el ser humano, los animales y la subsistencia.

Pero su patronazgo va más allá de la simple tradición. En una época en la que la economía dependía casi por completo del ganado, los animales eran esenciales para la supervivencia de las familias. Invocar a San Antón significaba pedir salud, protección y fertilidad para el ganado, una garantía de alimento y trabajo. De ahí surgió la costumbre, aún vigente, de bendecir a los animales el día de su festividad, una ceremonia cargada de simbolismo y sentimiento popular.

Hoy, aunque el contexto ha cambiado, la figura de San Antón sigue viva. A su alrededor se celebran hogueras, procesiones y bendiciones que ya no se limitan al ganado, sino que incluyen a mascotas y animales de compañía, reflejando una sensibilidad moderna hacia el bienestar animal.

La figura del santo representa, en definitiva, el respeto por la vida en todas sus formas y la relación equilibrada entre el ser humano y la naturaleza. Una devoción nacida en el desierto hace más de 1.700 años que continúa encontrando sentido en pleno siglo XXI.