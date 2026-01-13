Sucesos
La avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres clama por una mayor seguridad tras el reciente atropello doble: "Los coches van demasiado rápido"
"Todos los incidentes se están produciendo en los pasos de peatones", aseguran vecinos y empresarios de la zona, que piden que se corten los setos para una mayor visibilidad
El reciente atropello doble a un hombre de unos 63 años en la avenida Isabel de Moctezuma ha disparado por completo el debate sobre la seguridad en la calle. Este durísimo accidente mientras el varón cruzaba el paso de peatones le ha provocado heridas de gravedad como la fractura de diez costillas y la clavícula que le hacen permanecer ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres.
Situación
Entretanto, el foco de la polémica se ha situado en la situación de la vía. Los vecinos y empresarios del entorno no consideran segura esta calle. El primer motivo es que, al tener dos carriles de circulación para cada sentido del tráfico, los coches cogen una mayor velocidad. Además, los setos que dividen ambas carreteras impiden la visibilidad de los conductores si los niños están cruzando la calle.
Pasos de peatones
El asunto es que, si debería haber algo seguro en esta vía serían los pasos de peatones. Apenas hay cuatro en todo el trazado de la calle, y la visibilidad es buena excepto si hay vehículos en doble fila. Sin embargo, es en esta zona donde más accidentes se producen. Comerciantes de la zona aseguran a este diario que "en el mismo paso de cebra donde se ha producido el reciente accidente (el ubicado frente a BBVA) ya se han producido varios sucesos de este tipo".
Exigencias
Por ello, sus exigencias pasan por que la avenida gane en seguridad a través de una poda más agresiva de los setos: "Que no haya ninguno más cerca de cinco metros del paso de peatones". También exigen más control sobre la velocidad de los conductores a través de radares y una campaña de concienciación sobre el peligro que pueden ocasionar en los viandantes si conducen demasiado rápido.
