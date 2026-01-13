Morales, presidente provincial de Cáceres, rechaza la financiación singular para Cataluña y advierte de que “no es buena para Extremadura”

El presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en la provincia, Miguel Ángel Morales, ha mostrado su rechazo a la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno central en el marco de las negociaciones con Cataluña, al considerar que “no es buena para Extremadura” y que perjudica a comunidades con menor capacidad económica.

Morales ha asegurado que, pese a las distintas opiniones expresadas a nivel nacional, la posición del Partido Socialista en Extremadura es clara y contraria a esta propuesta. “Yo no sé quién dice que es buena, porque para Extremadura no lo es”, ha señalado, subrayando que él mismo no puede estar de acuerdo “ni como presidente de la Diputación ni como socialista”.

El dirigente provincial se ha mostrado especialmente crítico con el principio de ordinalidad, al que se ha opuesto “absolutamente” por entender que rompe el principio de igualdad entre territorios. En este sentido, ha advertido de que este modelo supone asumir que “quien más dinero tiene tenga derecho a mejores servicios”, algo que, a su juicio, no es aceptable para una comunidad como Extremadura.

Morales también ha cuestionado la forma en la que se están abordando estas negociaciones, señalando que no es apropiado que líderes independentistas negocien directamente en La Moncloa, y ha defendido que cualquier acuerdo debe debatirse en sede parlamentaria y con la participación de todas las comunidades autónomas. Su objetivo, ha recalcado, debe ser alcanzar un pacto que beneficie también a Extremadura.

El acta de Gallardo en la Asamblea

En relación con la situación interna del PSOE, Morales ha hecho referencia a la entrega de credenciales de los diputados autonómicos y, en concreto, a la posibilidad de que el exsecretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, recoja su acta de diputado. Al respecto, ha recordado que la presentación de la credencial no implica automáticamente adquirir la condición de diputado, ya que esta solo se obtiene tras jurar o prometer el Estatuto y la Constitución.

Aunque ha mostrado “respeto absoluto” por las decisiones personales de cada compañero, Morales ha reiterado la postura que ya expresó tras las elecciones, señalando que, en su caso, no habría recogido el acta “primero por uno mismo y luego por el propio partido”.

Pacto PP-VOX

El presidente de la Diputación también ha mostrado su preocupación por el panorama político en Extremadura ante las negociaciones entre el Partido Popular y Vox de cara a la constitución de la Asamblea. Morales ha alertado del riesgo de trasladar a la región la polarización política que, a su juicio, se vive en el ámbito nacional.

Ha señalado que algunas de las propuestas planteadas por Vox “no son buenas para esta tierra”, especialmente en ámbitos como la igualdad, la memoria democrática, la cooperación o el sector agrario, y ha defendido la necesidad de que los grandes partidos que han sustentado la democracia dialoguen y busquen acuerdos pensando en los ciudadanos.

Preguntado por la posibilidad de una abstención del PSOE para facilitar un gobierno en solitario del Partido Popular, Morales ha insistido en que corresponde a la fuerza ganadora de las elecciones dar el primer paso. Ha recordado que el PSOE ha sufrido una dura derrota electoral y que, hasta el momento, no ha existido ningún ofrecimiento formal de diálogo por parte de la presidenta electa.

Finalmente, ha apelado a la racionalidad, la mesura y el sentido común como principios que deben guiar la nueva etapa política en Extremadura, defendiendo que la política debe centrarse “en el bien de la ciudadanía y no en los líderes”.