Obituario
Muere Francisco Palacios, histórico hostelero de Cáceres: fundó el restaurante Centro y trabajó en Montebola y Rucris
Falleció el pasado 30 de diciembre a los 68 años de edad por una enfermedad
El pasado 30 de diciembre murió uno de los hosteleros cacereños más emblemáticos de los tiempos recientes. Francisco Palacios no pudo superar una enfermedad que le habían detectado unos meses antes y falleció a los 68 años de edad.
Palacios, a pesar de que ya podía estar jubilado desde hace unos años, seguía vinculado al establecimiento donde ha desarrollado su actividad profesional en las últimas tres décadas: el restaurante Centro, ubicado en plena plaza de San Juan, a la entrada de la calle Pintores. Previamente había estado ubicado en la calle Clavellinas.
Palacios, natural de Torreorgaz, se había dedicado durante toda la vida al mundo de la hostelería, al igual que su padre. Antes de lanzarse a tener su propio negocio, había trabajado en establecimientos como La Cuba (en General Ezponda) o el Rucris, donde ahora está Casa Luciano (en Santa Joaquina de Vedruna).
Desde hace una temporada, el negocio lo lleva uno de sus tres hijos, Carlos, quien cuenta que "ha sido duro porque las fechas son muy señaladas". A Francisco era habitual verle en la puerta de su establecimiento tratando de captar el mayor número de clientes posible y siempre pendiente de que sus empleados tratasen a los comensales de la mejor forma.
- Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
- Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
- El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
- Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
- Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada