Nueva reforma a la vista en Cáceres: ¿Cómo cambiará el paseo de Cánovas tras su esperada remodelación?

El paseo de Cánovas y su entorno serán objeto de una importante intervención urbana. El Ayuntamiento de Cáceres confirmó el pasado viernes que destinará 6,5 millones de euros a la revitalización del eje central de la ciudad, una actuación que se financiará en su mayor parte con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) dentro del Plan de Actuaciones Integrado (PAI) aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Esta remodelación se enmarca dentro del paquete global de 14,7 millones de euros que permitirá al consistorio desarrollar once proyectos estratégicos vinculados a la Agenda Urbana de Cáceres, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, accesible e inclusivo.

Cambio integral

El proyecto prevé una profunda renovación del eje formado por la avenida de España, la plaza de América y el paseo de Cánovas, que constituye uno de los principales espacios de convivencia y actividad comercial de la ciudad. La actuación se centrará en la renovación del pavimento, la modernización de las redes subterráneas de saneamiento y la mejora de la jardinería y del arbolado.

El principal objetivo es transformar la zona en un entorno más cómodo y funcional para la ciudadanía, adaptado a las necesidades actuales y priorizando el bienestar urbano y la mejora del área pública.

Sostenibilidad y accesibilidad

La remodelación se enmarca dentro de los criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso del espacio urbano establecidos en el Plan de Actuaciones Integrado y en la normativa de los fondos FEDER. En este contexto, el proyecto contempla aspectos como la mejora de las zonas verdes y la optimización de la accesibilidad, con una ordenación del espacio orientada al uso peatonal, a la espera de que la corporación municipal concrete el diseño definitivo de la actuación.

Esta actuación se integra además en una estrategia más amplia que incluye otras intervenciones relevantes en distintos puntos de la ciudad, como la renovación de la avenida Virgen de la Montaña, la reforma de la plaza Marrón y acciones destinadas a revitalizar la Ribera del Marco, con el fin de reforzar la cohesión urbana y la conexión entre barrios.

El alcalde Rafa Mateos, junto a varios concejales del equipo de Gobierno, Mateos, con parte de su equipo, en la presentación del Plan de Actuaciones Integrado. / Carlos Gil

Financiación europea

La inversión de 6,5 millones de euros en este tramo urbano estratégico representa casi la mitad de los fondos concedidos a Cáceres (44,2% del total). De los 14,7 millones aprobados, 12.511.534 euros procederán del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible 2021-2027, mientras que el resto (2,2 millones) será cofinanciado por el ayuntamiento.

De este modo, la ciudad obtiene buena parte de los 20 millones solicitados a través del Plan de Actuaciones Integrado presentado en febrero de 2025, que obtuvo una puntuación de 64,25 en la convocatoria.

Calendario y ejecución

Aunque el Ayuntamiento de Cáceres no ha detallado aún el calendario concreto de esta importante intervención, el plazo máximo para la ejecución de las actuaciones financiadas con estos fondos europeos finaliza en diciembre de 2029.

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha recordado que algunos de los proyectos incluidos en el PAI se encuentran ya avanzados y que el resto se impulsará de forma inmediata. Asimismo, ha subrayado que la aceptación de la ayuda permite al equipo de Gobierno asumir la gestión directa de las actuaciones, lo que, según ha indicado, facilitará una mayor agilidad administrativa y un mayor control sobre la ejecución de los proyectos.

Un espacio clave

La reforma de Cánovas se perfila así como una actuación estratégica no solo por su volumen económico, sino también por su impacto en la vida cotidiana de la ciudad. Se trata de uno de los espacios más transitados y simbólicos de Cáceres, por lo que su transformación marcará en buena medida la imagen y el uso del centro urbano en los próximos años.