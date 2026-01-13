Una pared pintada de blanco, un lienzo para los grafiteros de Cáceres: "Van a matar a Poe"

Una pared recién pintada de blanco rara vez permanece intacta durante mucho tiempo en Cáceres. En esta ocasión, el lienzo urbano ha amanecido intervenido con una frase breve y desconcertante: "Van a matar a Poe". El mensaje, escrito con trazo sencillo y sin firma aparente, ha llamado la atención de vecinos y viandantes que han pasado por la zona de la Ronda del Carmen y la calle León Leal.

La escena no es nueva en la ciudad. Cada vez que una pared se limpia o se pinta de blanco, se convierte de facto en un reclamo para los grafiteros. El color neutro actúa como fondo perfecto para mensajes, firmas o dibujos que, en muchos casos, apenas duran unos días antes de ser eliminados o cubiertos de nuevo.

Ambigüedad

En este caso, la ausencia de símbolos políticos, firmas reconocibles o referencias explícitas ha hecho que la frase destaque aún más por su ambigüedad.

El mensaje "Van a matar a Poe" ha generado distintas lecturas entre quienes lo han observado. Algunos lo han interpretado como una alusión literaria al escritor Edgar Allan Poe, otros como una provocación sin destinatario concreto y también como un ejercicio deliberado de desconcierto, uno de los recursos habituales del arte urbano.

¿Vandalismo o creación artística?

El grafiti ha vuelto así a situarse en ese terreno difuso entre el vandalismo y la creación artística. Mientras el ayuntamiento mantiene campañas periódicas de limpieza y repintado, los muros siguen funcionando como espacios de diálogo espontáneo, efímero y anónimo.

Probablemente, la pared volverá a ser pintada de blanco en poco tiempo. Y, con casi total seguridad, no tardará en convertirse de nuevo en un lienzo para otro mensaje distinto. Porque en Cáceres, como en tantas ciudades, las paredes también hablan, aunque sea solo durante unos días.