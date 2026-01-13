Renovación urbana
Un plan para no dejar a nadie atrás: Cáceres avanza hacia una ciudad más accesible con la mejora de 400 pasos de peatones
El ayuntamiento invertirá 400.000 euros en intervenciones para facilitar la movilidad en todos los barrios a lo largo del año 2026
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha visitado este martes las obras de mejora de la accesibilidad que se están llevando a cabo en la intersección de la calle Argentina con Padre Eladio Mozas, una actuación enmarcada dentro del plan municipal para adaptar los espacios urbanos a las personas con movilidad reducida.
Durante la visita, Mateos ha subrayado que el objetivo de la corporación municipal es extender estas actuaciones a todas las barriadas de la ciudad, "atendiendo a las necesidades reales de cada uno". En este sentido, ha recordado que "hace unos meses se constituyó una comisión de seguimiento" liderada por el Ayuntamiento de Cáceres y bajo la presidencia del concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís.
En dicha comisión participan distintas entidades vinculadas a la discapacidad en la ciudad, como la ONCE, AEMDI, la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres, Cocemfe, Aspace y la OTAEX, que están colaborando activamente para asesorar al consistorio en la puesta en marcha de estas medidas de accesibilidad.
400.000 euros de inversión
Todos estas reformas se incluyen dentro del proyecto, impulsado por el ayuntamiento, que cuenta con un presupuesto de 400.000 euros para hacer accesibles alrededor de 400 pasos de peatones repartidos por distintos puntos de la ciudad.
Durante la mañana, el regidor cacereño se ha desplazado hasta uno de los nuevos pasos de peatones ya adaptados, en la calle Argentina, y ha anunciado que los trabajos ya se han ejecutado por completo en la barriada de Las 300 y que próximamente se llevarán a cabo en Llopis Ivorra.
Barrio a barrio
Según ha avanzado Mateos, el plan de accesibilidad continuará extendiéndose progresivamente al resto de barrios a lo largo de 2026, "priorizando aquellos pasos que sean especialmente sensibles" por estar en las inmediaciones de centros a los que acuden personas con problemas de movilidad, residencias de mayores, colegios, centros sanitarios… así como las zonas comerciales, deportivas y de ocio.
"Eliminaremos las barreras físicas que existan , rebajando el peldaño que tanto dificulta el día a día a tantas personas en los propios pasos de peatones y se colocará pavimento podotáctil, siguiendo la normativa", ha concluido el alcalde.
