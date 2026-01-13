La reforma de la plaza de Santiago sigue en pie: Cáceres embellecerá el entorno de la parte antigua y el hotel Hilton

Buenas noticias para la ciudad de Cáceres y su gran objetivo de embellecer la parte antigua. La reforma de la plaza de Santiago sigue en pie después del parón obligado porque ninguna empresa se presentó al concurso público para la reforma que se hizo en el segundo trimestre de 2025.

Historia del concurso

La licitación quedó desierta y el consistorio se vio obligado a revisar los pliegos para intentarlo de nuevo descartando, en un principio, aumentar la partida económica y realizando únicamente cambios en la parte técnica. Esta noticia se hizo pública en junio de 2025. Ahora, más de seis meses después, ya están listas las modificaciones y se prevé lanzar una segunda licitación a finales del mes de enero, tal y como se informó en la Comisión de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Fomento, Movilidad y Seguridad de este pasado lunes.

Coste

El ayuntamiento sacó la licitación en mayo por un importe de 794.184,98 euros (IVA incluido) que iban a ser financiados por la diputación y el propio consistorio con cargo al remanente de tesorería. Estaba proyectada como una gran obra en el entorno del casco histórico, y serviría para aumentar el potencial turístico de la ciudad en la zona donde ya resalta el hotel Hilton del Palacio de Godoy, el segundo de cinco estrellas en la ciudad tras Atrio.

Así será la futura plaza de Santiago. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Accesibilidad

Las actuaciones clave para la mejora del espacio van a ser las relativas a la accesibilidad, ya que pretenden gestionar el entorno para favorecer el tránsito peatonal a través de un plano continuo. Resolverá dos recorridos accesibles. Uno de ellos coincidirá con las fachadas de las viviendas, que se resolverá con pendientes inferiores al 6% excepto en dos zonas puntuales. Y el otro será en el perímetro de la iglesia de Santiago, favoreciendo la circunvalación de los ciudadanos. Cabe recordar que la parte sur de la plaza ya es accesible con la orografía actual, y en la norte hay pendientes más diversas para favorecer el tráfico rodado.

Vehículos

Otro de los puntos importantes es que pretende limitar el tránsito de vehículos al mero uso de los vecinos con el objetivo de que en el futuro el acceso a la plaza se limite a situaciones de carga y descarga. La propuesta se resolverá como una plataforma única de acuerdo con la consideración de tráfico restringido. Además, solo solventa un desnivel con escaleras en la conexión con la calle Nuestra Señora de la Montaña.

Párking

En cuanto al estacionamiento de vehículos, se permitirá aparcar a los vecinos en todo el ámbito de la plaza de Santiago hasta que sea efectiva la utilización de un párking disuasorio .

Liberación de superficie

Pretende también liberar superficie sin obstáculos para que los niños puedan jugar en el entorno, un potente drenaje en las zonas de máxima escorrentía y la mitigación de zonas oscuras en las que se generen situaciones de inseguridad a los vecinos.

Coches aparcados en la plaza de Santiago de Cáceres. / El Periódico

Espacio urbano

Los objetivos principales de la actuación son situar esta plaza como un espacio urbano para los vecinos y accesible. Pretenden que, desde la calle Picadero, emerja la iglesia de forma monumental sobre un podio y se perciba, en la lejanía, el palacio de Godoy. Habrá también zonas verdes próximas a las fachadas para potenciar la sombra natural y el enfriamiento del entorno.