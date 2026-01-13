La romería que une siglos: los Santos Mártires volverán a llenar el Paseo Alto de Cáceres

Cáceres ha vuelto la mirada a una de sus tradiciones más antiguas y queridas. El ayuntamiento ha animado a los cacereños y cacereñas a sumarse este domingo a la Romería de los Santos Mártires, una celebración profundamente arraigada en la historia de la ciudad que se celebrará en el Paseo Alto y que organiza la Franciscana Hermandad de la Salud, en colaboración con el consistorio.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha invitado a la ciudadanía a “acudir y disfrutar de una romería muy querida en la ciudad” y ha animado además a hacerlo vestidos “con el traje regional extremeño, símbolo de nuestra tradición y de nuestra identidad”.

Carrasco ha agradecido a la Hermandad de la Salud su implicación para mantener viva “una romería tan emblemática para Cáceres”, que ha recordado como “una de las tres más importantes de la ciudad”. La edil ha subrayado especialmente su valor histórico, ya que la devoción a los Santos Mártires se ha documentado al menos desde el siglo XV, con la construcción de la primitiva ermita.

La celebración fue interrumpida en 1934 y permaneció décadas en silencio hasta que fue recuperada en 1980 gracias al impulso de una hermandad encabezada por la entonces mayordoma Juanita Franco, un nombre que quedó ligado para siempre al renacer de esta tradición popular.

Roscas, misa y música para una jornada de convivencia

La romería ha comenzado tradicionalmente a las 11:00 horas con la venta de las clásicas roscas de anís y la Mesa de Ofrendas de los Santos, donde también se han podido adquirir platos típicos. A las 12:00 horas se ha celebrado la Misa de Romeros en la explanada del Paseo Alto, amenizada por el Orfeón Cacereño.

Tras el acto religioso, la jornada ha continuado con las actuaciones de la Banda Municipal de Cáceres y de la Asociación Cultural de Folclore de Aldea Moret, en un ambiente festivo que invita al paseo, al reencuentro y a la convivencia en pleno invierno.

La romería de los Santos Mártires de Cáceres, en imágenes / Jorge Valiente

En los últimos años, la romería ha venido congregando a cerca de 10.000 personas a lo largo del día, especialmente cuando el buen tiempo acompaña y el sol convierte el Paseo Alto en un punto de encuentro intergeneracional.

Jóvenes al frente de una tradición centenaria

Desde hace algunos años, la organización corre a cargo de la Franciscana Hermandad de la Salud, con sede en Santo Domingo, que ha incluido la romería en sus estatutos para garantizar su continuidad. Se trata, en su mayoría, de jóvenes que trabajan con la ilusión de mantener vivas y renovar las costumbres de la ciudad.

La hermandad también ha reformado y acondicionado la Ermita de los Mártires, la última que se construyó en Cáceres, en el siglo XIX, además de inventariar sus bienes. El templo alberga las imágenes de San Fabián y San Sebastián, junto a la Virgen de los Mártires, y su entorno acoge durante el año ensayos de costaleros, actos de la Cruz de Mayo y la festividad de San Francisco de Asís.

Una romería que no solo se celebra, sino que se recuerda y se transmite, como parte viva del patrimonio cultural y sentimental de Cáceres.