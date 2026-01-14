El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto

El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este miércoles, junto a la empresa MiniTS, un nuevo servicio de alquiler de microvehículos eléctricos que funcionará en la ciudad desde este miércoles. La iniciativa, según ha explicado el alcalde, Rafa Mateos, se enmarca en el compromiso municipal con la movilidad sostenible y busca ofrecer una alternativa para desplazamientos cortos en un contexto marcado por las dificultades de aparcamiento y los tiempos de desplazamiento en entornos urbanos.

80 en Cáceres

El despliegue inicial contempla ocho vehículos biplaza, de pequeño tamaño y con un maletero reducido, que se irán incorporando de forma progresiva. Son modelos Carver de tres ruedas que funcionan como motos. La previsión avanzada durante la presentación es que el número de unidades aumente a razón de ocho por semana hasta alcanzar un total de 80 vehículos distribuidos por Cáceres en las próximas semanas.

Aplicación

El sistema funcionará mediante una aplicación móvil: el usuario podrá localizar el vehículo a través de GPS, reservarlo y arrancarlo desde el teléfono. Para utilizarlo será necesario disponer del permiso de ciclomotor, lo que abre la puerta a su uso desde los 16 años en muchos casos, según se indicó. El estacionamiento se realizará en las plazas reservadas para motocicletas ya existentes en la ciudad, y el ayuntamiento ha anunciado que señalizará hasta 30 nuevas plazas para motos en distintas ubicaciones, "no solo del centro", sino especialmente en barriadas.

Coste

En cuanto al funcionamiento del servicio, Julián Pocostales (gerente del Grupo Ruiz en Extremadura, firma principal de MiniTS) ha detallado que la tarifa será de 0,20 euros por minuto, con una modalidad de espera (stand-by) de 0,09 euros por minuto, además de la opción de reservar el vehículo durante 24 horas. MiniTS ha subrayado que el sistema pretende facilitar un uso puntual sin necesidad de disponer de coche en propiedad. Durante el turno de preguntas, se precisó que los vehículos se regirán por las normas generales de circulación y que, aunque en Cáceres no se describieron aún restricciones específicas por Zonas de Bajas Emisiones, sí existen áreas de acceso limitado para residentes o reparto.

Recarga

La recarga, según se remarcó, no dependerá de la red pública, ya que la empresa asumirá el suministro desde sus propias bases. En la comparecencia se aludió, no obstante, a las dificultades señaladas por algunos usuarios en el funcionamiento de ciertos puntos públicos de carga y a la tramitación de actuaciones para ampliar infraestructuras en aparcamientos. Sin embargo, Mateos señaló que no tiene constancia de que estos puntos (al menos los municipales) estén funcionando mal.

Solidaridad

MiniTS se presentó como un centro especial de empleo con plantilla formada por personas con discapacidad y anunció también un compromiso social: el 1% de los beneficios obtenidos en 2026 por este servicio se donará a AEMDI (Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad), cuyos distintivos se incorporarán al rotulado de los vehículos. La empresa opera actualmente en Extremadura y afirmó que cuenta con 120 unidades en Badajoz, con el objetivo de extender una red regional de movilidad compartida.

El que rompe, paga

También se señaló que, si alguna persona destroza o rompe un vehículo de estos, lo tendrá que pagar. Según fuentes de la empresa, cada uno cuesta unos 12.000 euros.