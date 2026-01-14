Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches

En la noche de este miércoles se ha vuelto a producir un accidente de tráfico entre dos vehículos en el cruce de los Juzgados de Cáceres, que conecta la avenida de la Hispanidad con la Ronda de San Francisco y el acceso a la Ronda Sureste.

El suceso ha provocado que los dos coches implicados (dos turismos) hayan necesitado ser retirados por la grúa por la gravedad del impacto. Se ha producido en torno a las 21.15 horas.

El suceso

Al parecer, uno de ellos vendría por San Francisco con la intención de continuar hacia adelante en dirección a la zona del Espíritu Santo. El otro estaría llegando por la avenida de la Hispanidad. En ese momento, se habría producido una colisión frontolateral angular.

Las ambulancias han acudido hasta el lugar de los hechos para valorar posibles daños personales. Por suerte, ninguna de las personas que iban en el interior de los vehículos han resultado heridas.

Hasta el lugar de los hechos también ha acudido la policía local, así como los bomberos para la limpieza de la calzada.

Petición

El suceso ha provocado que la Asociación Nezahualcóyotl, que se ha creado en el entorno de la avenida de la Hispanidad y tiene como uno de sus objetivos hacer un mayor control del tráfico, haya pedido nuevamente la creación de una rotonda en este cruce, donde aseguran que se producen numerosos accidentes a lo largo del año.