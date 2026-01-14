Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches

Se ha producido en torno a las 21.15 horas y los vehículos han sido retirados por la grúa. Los pasajeros han resultado ilesos

Galería | Aparatoso accidente entre dos coches en el cruce de los Juzgados de Cáceres

Galería | Aparatoso accidente entre dos coches en el cruce de los Juzgados de Cáceres

Ver galería

Galería | Aparatoso accidente entre dos coches en el cruce de los Juzgados de Cáceres /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

En la noche de este miércoles se ha vuelto a producir un accidente de tráfico entre dos vehículos en el cruce de los Juzgados de Cáceres, que conecta la avenida de la Hispanidad con la Ronda de San Francisco y el acceso a la Ronda Sureste.

El suceso ha provocado que los dos coches implicados (dos turismos) hayan necesitado ser retirados por la grúa por la gravedad del impacto. Se ha producido en torno a las 21.15 horas.

El suceso

Al parecer, uno de ellos vendría por San Francisco con la intención de continuar hacia adelante en dirección a la zona del Espíritu Santo. El otro estaría llegando por la avenida de la Hispanidad. En ese momento, se habría producido una colisión frontolateral angular.

Las ambulancias han acudido hasta el lugar de los hechos para valorar posibles daños personales. Por suerte, ninguna de las personas que iban en el interior de los vehículos han resultado heridas.

Hasta el lugar de los hechos también ha acudido la policía local, así como los bomberos para la limpieza de la calzada.

Petición

Noticias relacionadas y más

El suceso ha provocado que la Asociación Nezahualcóyotl, que se ha creado en el entorno de la avenida de la Hispanidad y tiene como uno de sus objetivos hacer un mayor control del tráfico, haya pedido nuevamente la creación de una rotonda en este cruce, donde aseguran que se producen numerosos accidentes a lo largo del año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
  2. Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
  3. Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
  4. El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
  5. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  6. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  7. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  8. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis

Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches

Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches

Juego de Tronos y el Museo Vostell, escenario para más de 1.000 runners en Malpartida de Cáceres

Juego de Tronos y el Museo Vostell, escenario para más de 1.000 runners en Malpartida de Cáceres

Así será la reforma de Cánovas en Cáceres: "Hay que reordenar las zonas verdes, pero no se pueden tocar los árboles"

Así será la reforma de Cánovas en Cáceres: "Hay que reordenar las zonas verdes, pero no se pueden tocar los árboles"

Frío y plagas en el CEFOT de Cáceres: denuncias por condiciones indignas y plan de choque del Ejército

Frío y plagas en el CEFOT de Cáceres: denuncias por condiciones indignas y plan de choque del Ejército

Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica

Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica

Las cámaras de control de tráfico en la parte antigua de Cáceres comenzarán a funcionar este mes: no habrá multas de momento

Las cámaras de control de tráfico en la parte antigua de Cáceres comenzarán a funcionar este mes: no habrá multas de momento

Cáceres guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Extremadura

Cáceres guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Extremadura

"La violencia nunca está justificada": El Colegio de Médicos de Cáceres reclama medidas tras la agresión a una profesional en Villanueva de la Serena

"La violencia nunca está justificada": El Colegio de Médicos de Cáceres reclama medidas tras la agresión a una profesional en Villanueva de la Serena
Tracking Pixel Contents