Cáceres guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Extremadura
El acto institucional recuerda a la mujer asesinada en Badajoz y llama a redoblar esfuerzos para erradicar la violencia machista
Cáceres ha guardado este martes un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género, con un recuerdo especial para María del Carmen, una mujer de 78 años presuntamente asesinada el pasado lunes 12 de enero en Badajoz. Se trata de la primera víctima mortal por violencia de género en Extremadura en lo que va de año.
El acto, celebrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, quien ha dado lectura a un manifiesto en el que ha subrayado que el nombre de María del Carmen debe permanecer “como símbolo de memoria, dignidad y compromiso colectivo para que ninguna mujer más pierda la vida a causa de esta violencia”.
Durante su intervención, García Muñoz ha tenido también palabras de recuerdo para otra mujer de 58 años asesinada el pasado 11 de enero en Cádiz. Con la confirmación de ambos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a cuatro en lo que va de 2026 y a 1.344 desde el año 2003, fecha en la que comenzaron a recopilarse estos datos de forma oficial.
El subdelegado ha expresado la condena y el rechazo más absoluto ante estos nuevos homicidios machistas, así como el apoyo y la cercanía a los familiares y amistades de las víctimas. Asimismo, ha realizado un llamamiento a redoblar todos los esfuerzos desde las instituciones, las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más asesinatos por este tipo de violencia.
Al acto han asistido representantes institucionales y cargos públicos, entre ellos dirigentes socialistas como Belén Fernández y Álvaro Sánchez Cotrina, que han querido mostrar su respaldo a las víctimas y su firme rechazo a la violencia machista.
El minuto de silencio ha concluido como gesto de duelo, solidaridad y compromiso colectivo, con la participación de autoridades y ciudadanos concentrados en el centro de Cáceres.
