Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaReforma de CánovasApuñalamiento en ZafraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Innovación cultural

Cáceres se proyecta en Europa con un gran foro internacional de innovación en plena carrera hacia la Capitalidad Cultural 2031

La ciudad acogerá en marzo el Innovation Summit Cáceres 2026, una formación internacional con Harvard y la EY Academy que refuerza el perfil europeo e innovador de la candidatura cacereña

Cáceres capitalidad.

Cáceres capitalidad. / Carlos Gil / CARLOS GIL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Cáceres reforzará su proyección internacional y su posicionamiento europeo con la celebración del Innovation Summit Cáceres 2026, un programa internacional de formación certificada en innovación cultural que se desarrollará en la ciudad del 15 al 20 de marzo. Durante seis jornadas intensivas, la capital cacereña se convertirá en un espacio estratégico de encuentro para el intercambio cultural, el pensamiento innovador y la colaboración internacional orientada a resultados, en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La iniciativa, impulsada por el Consorcio Cáceres 2031, contará con aliados académicos de primer nivel como el Global Leaders Institute, la Universidad de Harvard y la EY Academy of Business, lo que refuerza su dimensión global, su rigor metodológico y su enfoque en liderazgo e innovación aplicada. Desde la candidatura se subraya que este tipo de acciones contribuyen a situar a Cáceres en una conversación internacional sobre cultura, innovación y futuro.

Cartel de la actividad.

Cartel de la actividad. / El Periódico Extremadura

La coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, ha señalado que el Innovation Summit es una acción “clave” para el proyecto cacereño, ya que “nos permite situar la ciudad en una conversación internacional sobre innovación, sobre liderazgo y sobre el futuro”. Jugo ha destacado que “no estamos hablando solo de cultura como programación, sino de la cultura como herramienta para pensar los grandes retos de Europa y del mundo en general, como son la sostenibilidad, la cohesión social o el desarrollo territorial”. Por ello, ha indicado que “que Cáceres acoja este encuentro demuestra nuestra capacidad de liderazgo, nuestra capacidad de atracción de talento y además nuestra búsqueda de generación de alianzas europeas e internacionales reales”.

Formación, alianzas y territorio

El Innovation Summit Cáceres 2026 está dirigido a asociaciones, profesionales autónomos, pymes y entidades vinculadas a la cultura, el turismo, la educación, el patrimonio y la gastronomía, tanto de la ciudad de Cáceres como del conjunto de Extremadura. Desde hoy permanece abierto el formulario de solicitud de inscripción, disponible en la web oficial del evento, y hasta 15 entidades locales serán seleccionadas para trabajar junto a participantes internacionales del Global Leaders Institute en el diseño de soluciones innovadoras y sostenibles para retos reales vinculados a sus proyectos y organizaciones.

El programa, sin coste para las entidades participantes, se desarrollará principalmente en inglés, con apoyo de traducción en presentaciones y dinámicas de trabajo. Combinará formación práctica, trabajo colaborativo y metodologías orientadas a la acción, con un claro enfoque en el impacto territorial y la transferencia de conocimiento.

Cultura como motor de la candidatura

La celebración del Innovation Summit Cáceres 2026 se enmarca en la estrategia global de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, que ha apostado desde sus inicios por la innovación cultural, la cooperación internacional y la participación ciudadana como ejes vertebradores del proyecto. En los últimos meses, el Consorcio ha ido impulsando iniciativas orientadas a reforzar el ecosistema creativo local, tejer redes europeas y posicionar a la ciudad como un espacio de reflexión y experimentación cultural en el sur de Europa.

El encuentro concluirá con un foro público abierto a la ciudadanía, en el que se presentarán los proyectos desarrollados ante un jurado simbólico representativo de los ámbitos público, privado y cultural, reforzando la dimensión comunitaria de la candidatura y el diálogo entre sectores.

Noticias relacionadas y más

El Innovation Summit Cáceres 2026 se alinea así con los objetivos estratégicos de Cáceres 2031 de impulsar la innovación cultural, fortalecer la cooperación internacional y consolidar un ecosistema creativo competitivo y sostenible. El evento cuenta además con el apoyo del Ateneo de Cáceres, el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y la Fundación Tatiana, reforzando su dimensión institucional y territorial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
  2. Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
  3. Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
  4. El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
  5. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  6. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  7. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  8. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis

El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto

El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto

Cáceres se proyecta en Europa con un gran foro internacional de innovación en plena carrera hacia la Capitalidad Cultural 2031

Cáceres se proyecta en Europa con un gran foro internacional de innovación en plena carrera hacia la Capitalidad Cultural 2031

La poda llega a la calle Colón: cortes de ramas, cintas de aviso y prohibido aparcar por la mañana

La poda llega a la calle Colón: cortes de ramas, cintas de aviso y prohibido aparcar por la mañana

El Museo Helga de Alvear apuesta por el cine en Cáceres: proyecciones gratuitas cada jueves con la visión de Thomas Hirschhorn

El Museo Helga de Alvear apuesta por el cine en Cáceres: proyecciones gratuitas cada jueves con la visión de Thomas Hirschhorn

Archivo penal por el accidente mortal del fundador del Museo de la Moto y el Coche Clásico de Hervás

Archivo penal por el accidente mortal del fundador del Museo de la Moto y el Coche Clásico de Hervás

El feriante de Cáceres que estaba en prisión por intento de homicidio a un empresario sevillano de su sector recibe la libertad provisional

El feriante de Cáceres que estaba en prisión por intento de homicidio a un empresario sevillano de su sector recibe la libertad provisional

Cáceres contra la mentira: las técnicas psicológicas EMDR y Parcuve abordan traumas y conductas para dejar de mentir

Cáceres contra la mentira: las técnicas psicológicas EMDR y Parcuve abordan traumas y conductas para dejar de mentir

Los jerseys Escorpion revolucionaron la moda en Cáceres en septiembre de 1958, símbolo de elegancia y modernidad

Los jerseys Escorpion revolucionaron la moda en Cáceres en septiembre de 1958, símbolo de elegancia y modernidad
Tracking Pixel Contents