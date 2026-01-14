Cáceres se proyecta en Europa con un gran foro internacional de innovación en plena carrera hacia la Capitalidad Cultural 2031

Cáceres reforzará su proyección internacional y su posicionamiento europeo con la celebración del Innovation Summit Cáceres 2026, un programa internacional de formación certificada en innovación cultural que se desarrollará en la ciudad del 15 al 20 de marzo. Durante seis jornadas intensivas, la capital cacereña se convertirá en un espacio estratégico de encuentro para el intercambio cultural, el pensamiento innovador y la colaboración internacional orientada a resultados, en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

La iniciativa, impulsada por el Consorcio Cáceres 2031, contará con aliados académicos de primer nivel como el Global Leaders Institute, la Universidad de Harvard y la EY Academy of Business, lo que refuerza su dimensión global, su rigor metodológico y su enfoque en liderazgo e innovación aplicada. Desde la candidatura se subraya que este tipo de acciones contribuyen a situar a Cáceres en una conversación internacional sobre cultura, innovación y futuro.

Cartel de la actividad. / El Periódico Extremadura

La coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, ha señalado que el Innovation Summit es una acción “clave” para el proyecto cacereño, ya que “nos permite situar la ciudad en una conversación internacional sobre innovación, sobre liderazgo y sobre el futuro”. Jugo ha destacado que “no estamos hablando solo de cultura como programación, sino de la cultura como herramienta para pensar los grandes retos de Europa y del mundo en general, como son la sostenibilidad, la cohesión social o el desarrollo territorial”. Por ello, ha indicado que “que Cáceres acoja este encuentro demuestra nuestra capacidad de liderazgo, nuestra capacidad de atracción de talento y además nuestra búsqueda de generación de alianzas europeas e internacionales reales”.

Formación, alianzas y territorio

El Innovation Summit Cáceres 2026 está dirigido a asociaciones, profesionales autónomos, pymes y entidades vinculadas a la cultura, el turismo, la educación, el patrimonio y la gastronomía, tanto de la ciudad de Cáceres como del conjunto de Extremadura. Desde hoy permanece abierto el formulario de solicitud de inscripción, disponible en la web oficial del evento, y hasta 15 entidades locales serán seleccionadas para trabajar junto a participantes internacionales del Global Leaders Institute en el diseño de soluciones innovadoras y sostenibles para retos reales vinculados a sus proyectos y organizaciones.

El programa, sin coste para las entidades participantes, se desarrollará principalmente en inglés, con apoyo de traducción en presentaciones y dinámicas de trabajo. Combinará formación práctica, trabajo colaborativo y metodologías orientadas a la acción, con un claro enfoque en el impacto territorial y la transferencia de conocimiento.

Cultura como motor de la candidatura

La celebración del Innovation Summit Cáceres 2026 se enmarca en la estrategia global de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, que ha apostado desde sus inicios por la innovación cultural, la cooperación internacional y la participación ciudadana como ejes vertebradores del proyecto. En los últimos meses, el Consorcio ha ido impulsando iniciativas orientadas a reforzar el ecosistema creativo local, tejer redes europeas y posicionar a la ciudad como un espacio de reflexión y experimentación cultural en el sur de Europa.

El encuentro concluirá con un foro público abierto a la ciudadanía, en el que se presentarán los proyectos desarrollados ante un jurado simbólico representativo de los ámbitos público, privado y cultural, reforzando la dimensión comunitaria de la candidatura y el diálogo entre sectores.

El Innovation Summit Cáceres 2026 se alinea así con los objetivos estratégicos de Cáceres 2031 de impulsar la innovación cultural, fortalecer la cooperación internacional y consolidar un ecosistema creativo competitivo y sostenible. El evento cuenta además con el apoyo del Ateneo de Cáceres, el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y la Fundación Tatiana, reforzando su dimensión institucional y territorial.