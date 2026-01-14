Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica

Seis empresas han presentado oferta para la redacción del proyecto de obras de adaptación de la parcela municipal en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte

Mercadillo en Cáceres, este mes de enero.

Mercadillo en Cáceres, este mes de enero. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres sigue adelante en su voluntad de enterrar la polémica con el mercado franco de Vegas del Mocho y opera para trasladarlo a una parcela municipal (de 21.000 metros cuadrados) en la zona de Mejostilla, que habrá que acondicionar con 1 millón de euros y para lo que ya se ha activado el concurso de empresas para la redacción del proyecto. 

Seis empresas

Seis empresas han presentado oferta para la redacción del proyecto de obras de adaptación de la parcela municipal en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte, donde se ubicará el mercadillo de la ciudad, según ha informado este miércoles el consistorio tras la Mesa de Contratación.

El proyecto permitirá adecuar un espacio de más de 21.000 metros cuadrados para un uso polivalente, compatible con su calificación urbanística como sistema general de zonas verdes, y apto para acoger el mercado ambulante, así como actividades deportivas, culturales y de esparcimiento

La actuación incluirá el diseño completo de la urbanización, cerramientos, movimientos de tierra, redes de saneamiento y abastecimiento, alumbrado público, caminos y sendas peatonales, zonas verdes y ajardinadas, y la posible incorporación de edificaciones auxiliares como aseos o espacios de almacenamiento.

Rechazo

La decisión de trasladar el mercado franco a este emplazamiento pondrá fin a la polémica generada por los intentos del consistorio de reubicarlo a otras parcelas, que se encontraron con el rechazo de vecinos, de los mercaderes e incluso de industriales de la ciudad. 

El mercado ambulante permanece de momento en Vegas del Mocho, donde se celebra cada miércoles desde hace más de 14 años, pese a que inicialmente estaba previsto que fuese un emplazamiento temporal. Y pese a que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) de Vegas del Mocho, anunció en mayo de 2025 acciones legales ante la paralización del traslado del mercadillo por parte del ayuntamiento, dado que impide la construcción de viviendas previstas en ese suelo. 

Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica

Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica

