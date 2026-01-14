Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Instituciones penitenciarias

¿Qué está ocurriendo en la cárcel de Cáceres? Dimisiones en bloque y acusaciones al funcionamiento del módulo de respeto

Familiares de reclusos se han puesto en contacto con este diario para denunciar la situación, mientras los sindicatos aseguran que "no se han producido situaciones irregulares" pese a que "se han recrudecido las normas"

Un furgón policial accede a la cárcel de Cáceres en una imagen de archivo.

Un furgón policial accede a la cárcel de Cáceres en una imagen de archivo. / EP

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

¿Qué está ocurriendo en la cárcel de Cáceres? Las dudas están en el foco nacional sobre el funcionamiento del módulo de respeto. La madre de un recluso que prefiere no identificarse para "protegerlo" cuenta que todo ocurrió cuando llegó desde Badajoz un nuevo funcionario para implantar un sistema "más duro" en el módulo de respeto, añadiendo que existe "trato de favor" hacia algunos presos. Cuenta que tiene constancia de que existe una denuncia, pero que no la ha visto y no conoce quién la ha hecho.

Además de con familiares de reclusos, este diario se ha puesto en contacto con representantes sindicales y con el departamento de prensa de Instituciones Penitenciarias para conocer la situación del recinto.

¿Qué es el módulo de respeto?

El módulo de respeto es un programa penitenciario que crea zonas especiales dentro de las cárceles para fomentar la convivencia, la responsabilidad y la reinserción, basándose en la voluntariedad, la participación de los internos y el cumplimiento de normas estrictas que simulan la vida en libertad con el objetivo de reducir la violencia y mejorar el clima carcelario.

Un furgón policial accede a la cárcel de Cáceres en una imagen de archivo.

Un furgón policial accede a la cárcel de Cáceres en una imagen de archivo. / EP

Con la llegada de este nuevo funcionario, fuentes sindicales aseguran a este diario que se han "endurecido" las normas. Sin embargo, representantes de las centrales cuentan que "no hay nada irregular". "No se ha podido demostrar nada irregular, pero se ha puesto en conocimiento de la dirección porque los propios presos han sido quienes se han quejado", insisten. En este sentido, aclaran que la situación no está afectando al normal funcionamiento de la prisión.

Dimisión

Sí que han confirmado que se ha producido la dimisión en bloque del comité de conflictos, pero no pueden asegurar que haya sido por este motivo.

Además, piden que esta problemática se solucione a la mayor brevedad posible: "Si hay algo que sea constitutivo de delito, que se llegue hasta el final con la investigación", sentencian.

Este diario también ha contactado con el departamento de prensa de Instituciones Penitenciarias, que actualmente, está realizando las indagaciones necesarias para conocer lo ocurrido.

