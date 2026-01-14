Felisa Acedo, de NH Hotel Group, explica los secretos para una estancia perfecta en Cáceres: descanso y ducha

Felisa Acedo, directora general de NH Hotel Group en Cáceres, ha explicado a este periódico cuáles son las principales demandas de los clientes a la hora de alojarse en un hotel en la ciudad. "Lo principal, y lo más importante, que hemos detectado en la demanda de nuestros clientes es la necesidad de un buen descanso. Y la base de ese descanso es la cama. Tanto el colchón como el canapé, las sábanas y el edredón son elementos esenciales para que el huésped perciba una verdadera sensación de confort. En este sentido, las sábanas de algodón cien por cien juegan un papel fundamental: son hipoalergénicas, adecuadas para todo tipo de pieles y no generan alergias. Además, son transpirables, lo que las hace aptas tanto para la temporada de verano como para la de invierno. Es importante también que ese algodón tenga un tacto sedoso, ya que todo ello contribuye al confort en la cama, aportando calidez en invierno y frescor en verano. El algodón cien por cien es el material que mejor garantiza esa experiencia de descanso".

El mimo del personal, clave para el descanso

Además, una cama bien hecha es un factor clave en la experiencia de descanso y así lo asegura la experta. Según explica, el personal del departamento de pisos desempeña un papel fundamental, ya que el trabajo de las camareras de piso es esencial para presentar una cama cuidada al detalle, con sábanas limpias, sin manchas ni desperfectos. Este cuidado comienza en la lavandería, donde resulta imprescindible el correcto tratamiento de la lencería y el uso adecuado de los productos de lavado. No obstante, es el mimo con el que se hace y se presenta la cama, esponjosa, acogedora y visualmente atractiva, lo que realmente invita al descanso y convierte este aspecto en un elemento primordial de la estancia.

La importancia de una buena toalla

Por último, Acedo ha destacado otro factor determinante para una buena experiencia de alojamiento: el momento de la ducha. Tras el descanso, el paso por el baño resulta clave, por lo que una presión de agua óptima, constante y con fuerza es fundamental. A ello se suma la importancia de una buena toalla: grande, de rizo suave, con el gramaje adecuado, que envuelva todo el cuerpo y resulte agradable al tacto. Finalmente, el desayuno se convierte en el tercer momento especial de la estancia, después del descanso y la ducha relajante, el punto de partida perfecto para descubrir Cáceres con energía y las pilas cargadas.