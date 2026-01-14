El feriante de Cáceres que estaba en prisión por intento de homicidio a un empresario sevillano de su sector recibe la libertad provisional

El feriante de Cáceres que estaba en prisión preventiva por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras presuntamente contratar a sicarios colombianos para asesinar a un empresario del sector con el que tenía una cierta rivalidad ya ha salido de la cárcel de forma provisional.

El Juzgado número 2 de Carmona (Sevilla), que se ha encargado del caso, celebró el día 29 de diciembre la comparecencia para ratificación de la medida de prisión provisional del detenido y acordó su puesta en libertad provisional. Eso sí, tiene la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes y la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima.

Todo esto después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres decretase prisión comunicada y sin fianza para el empresario cacereño el pasado 19 de diciembre.

El suceso

El suceso se remonta a hace ya un mes. La detención se produjo el 17 de diciembre. El departamento de prensa de la Policía Nacional en Extremadura pudo confirmar que se produjo la actuación, pero no ofreció más información porque fue desarrollada por la unidad Central de Delincuencia Especializada y Violencia (UDEV) de Madrid. Tras la detención, fue puesto a disposición judicial y prestó declaración ante la jueza, que tomó las medidas preventivas.

La Feria de Cáceres, al detalle / Jorge Valiente

En el auto se remarcaba que "había contratado a personas de nacionalidad colombiana para acabar con la vida de su principal competenica a cambio de dinero". Así lo denunció la víctima tras recibir mensajes en los que se le avisaba de este asunto. La UDEV pudo comprobar que sí existía ese propósito real y que el investigado "ordenaría su muerte".

Investigaciones

Según las investigaciones desarrolladas, uno de los orígenes de los hechos sería la intención de arrebatar concesiones administrativas de parcelas destinadas a atracciones de feria, a través de diferentes sociedades a nombre de otros de sus familiares. El denunciante cree que su rival quería hacerse con sus concesiones para ampliar y ubicar ahí sus propias atracciones.

La magistrada considera "especialmente significativo" un diálogo entre el investigado y el denominado 'colombiano 1'. Este le dice al primero: "Nosotros lo camellamos donde nos dé la pata, lo matamos a esa gonorrea cuando nos dé la pata, el hombre nos da la pata desayunando, almorzando, comiendo y lo matamos. Pero no lo hemos podido hacer porque está difícil hacerlo, el hombre está muy precavido y algo está pasando, eso no es normal".

"Vale, bueno, pues entonces con eso ya tenéis que contar con ello. Entonces lo que voy a hacer es tú hazlo de la manera que tú mejor veas, porque al final el trabajo lo tenéis que hacer vosotros. Yo desde aquí puedo hablar, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pero al final el trabajo tenéis que hacerlo vosotros", le responde el empresario. A lo que 'Colombiano 1' replica: "Cuente con nosotros que nosotros le matamos a ese hijo de puta, como sea se lo matamos, pero no nos podemos ir a matarlo cuando nos vayan a agarrar, jefe. O sea, no hay".