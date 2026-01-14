Frío y plagas en el CEFOT de Cáceres: denuncias por condiciones indignas y plan de choque del Ejército

Los alumnos y el personal de tropa del Centro de Formación de Tropa (CEFOT 1) de Cáceres afrontan una situación crítica marcada por las bajas temperaturas en los alojamientos y problemas de salubridad, según denuncian asociaciones profesionales militares, mientras que el Ejército de Tierra ha anunciado un plan de choque para garantizar instalaciones libres de plagas tras la aparición de ratas en las naves de descanso.

“No se puede normalizar la precariedad. Unas Fuerzas Armadas del siglo XXI empiezan por cuidar a quienes las componen” Militares con Futuro

Militares Con Futuro

La Asociación Profesional Militares Con Futuro (MCF) ha denunciado una “emergencia habitacional” en el acuartelamiento Santa Ana, donde los sistemas de calefacción se encuentran “inoperativos o son claramente insuficientes”. En plena ola de frío, con mínimas en torno a los 4 grados y una elevada humedad, los militares se ven obligados a dormir con sacos de dormir tácticos sobre las camas para combatir el frío, una situación que la asociación califica como una “imagen del fracaso logístico”.

MCF advierte de que estas condiciones impiden un descanso adecuado y comprometen tanto el rendimiento académico como el físico de los alumnos. Además, recuerda que se estaría vulnerando el Real Decreto 486/1997, que fija una temperatura mínima de 17 grados en zonas de descanso, así como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúan el umbral mínimo de seguridad interior en los 18 grados. La asociación alerta de riesgos para la salud pública y de un aumento potencial de enfermedades y accidentes laborales.

Ante lo que consideran una “pasividad del mando”, MCF ha elevado preguntas al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) y reclama medidas urgentes como una auditoría oficial de temperaturas, la instalación de calefacción portátil, el realojo provisional en instalaciones civiles y la apertura de una investigación para depurar responsabilidades.

Presencia de ratas

A esta situación se suman los problemas de salubridad denunciados por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que alertó el pasado mes de noviembre de la presencia de ratas en los alojamientos del centro de formación, con el consiguiente riesgo de infecciones y falta de condiciones higiénicas básicas.

En respuesta, el Mando de Personal del Ejército de Tierra ha anunciado la puesta en marcha del Programa Integral de Control de Roedores del Acuartelamiento Santa Ana, con el objetivo de cumplir la normativa sanitaria y proteger la salud de los militares en formación. El plan incluye la renovación de cerramientos con ventanas abatibles, el sellado de grietas en techos y paredes y la instalación de rejillas metálicas de menos de seis milímetros en la red de saneamiento para impedir el acceso de roedores.

Inspecciones

Además, se reforzará la gestión de residuos, se intensificarán las inspecciones técnicas —que pasarán de quincenales a semanales— y se sustituirán los sistemas de control por otros más eficaces. También se impartirán charlas informativas a los alumnos para evitar el almacenamiento de comida en taquillas o falsos techos.

ATME ha asegurado que se mantendrá vigilante para comprobar la eficacia de las medidas y garantizar que los centros de formación militar sean “entornos seguros y dignos”. Por su parte, MCF insiste en que no se puede normalizar la precariedad y reclama soluciones inmediatas: “Unas Fuerzas Armadas del siglo XXI empiezan por cuidar a quienes las componen”.