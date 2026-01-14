Juego de Tronos y el Museo Vostell, escenario para más de 1.000 runners en Malpartida de Cáceres

Correr en un paraje natural, un escenario de película o incluso por dentro de un museo no es algo que puedas hacer en muchas carreras. En la que sí puedes hacerlo es en la de Malpartida de Cáceres, concretamente en la Media Maratón Los Barruecos. En su XIV edición, el evento tendrá lugar el domingo 18 de enero.

La Media Maratón son poco más de 21 kilómetros, mientras que, de forma paralela, habrá otra modalidad de 10 kilómetros. El objetivo es que todos los corredores se lo pasen estupendamente, quieran hacer tiempo o no.

Los detalles se han dado este miércoles en una rueda de prensa en la sede de Cajalmendralejo en el Chalet de los Málaga, en pleno paseo de Cánovas de Cáceres. Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida y el primero en hablar, destacó cómo esta prueba de atletismo está «en el top 3 o 4 de las más multitudinarias de las medias maratones que se organizan en Extremadura».

No es de extrañar, pues los 1.100 dorsales disponibles se agotaron «en apenas un mes», marcando el nuevo récord de participación como explicarían más adelante. También hay que tener en cuenta que se cerró el plazo hace un mes, por lo que el número podría ser mucho mayor. «Es un orgullo, pero también un reto para todos los que lo organizan».

Cada carrera tiene sus propios atractivos, pero la de los Barruecos es única. «Correrán por un monumento natural como son los Barruecos, que fue el mejor rincón de España en el año 2015, y que atrae a mucha gente; también atravesarán el escenario de Juego de Tronos, lo cual llena de emoción, sobre todo a esos runners que son fans de la serie y que no solo escucharán su música sino que podrán hacerse una foto en un trono de hierro; y por último, tendrán la posibilidad de correr por un museo de arte contemporáneo, por la Sala Fluxus del Museo Vostell, lo cual es una singularidad que, sin duda, añade un mayor atractivo a la prueba», explicó el regidor.

Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres. / Jorge Valiente

Junto a esto, para todos los asistentes habrá una degustación de patatera, ya que si vas a Malpartida debes irte de allí habiendo probado su tesoro en forma de embutido.

Récord y aumento de mujeres

Nada de esto sería posible sin el trabajo y esfuerzo del Club de Atletismo Los Barruecos, representados en la presentación por su presidente, Dioni García, y su secretario, Diego García. Este último fue quien tomó la palabra y remarcó la «agradable noticia» de haber batido el récord de participación, con 1.100 corredores, lo que supone un incremento del 5% con respecto a la pasada edición.

Además, se han quedado fuera en la lista de espera cerca de 400 personas, cien más que el año pasado. «La demanda es muy importante, hasta esta noche hemos recibido llamadas para recibir dorsales. Es un punto que nos llena de satisfacción, no porque se quede tanta gente fuera, sino por ver que tenemos ese respaldo detrás», añadió.

Son 126 clubes los que se verán represnetados en la cita, provenientes de más de 100 localidades de hasta 24 provincias como Baleares, Asturias, Galicia, o Málaga. También destacó que de los 1.100 inscritos, más del 30% son mujeres, un 9% más que el año pasado. Es así «una de las carreras que más mujeres logra atraer». Una tendencia que viene de lejos, pues el año pasado ya hubo un «importante impulso», y si nos remontamos a dos fechas atrás, «el incremento supera el 50%».

Imagen de la presentación. / Jorge Valiente

Cerraron la presentación José Tomás Romero, como representante de Cajalmendralejo, y Santi Amaro, como Director General de Deportes de la Junta de Extremadura, quienes agradecieron a todos los patrocinadores que hacen de esta «una prueba referente».

Carrera

La salida está programada para las 11.00 horas desde la plaza de la Nora, lugar donde también será el final. El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 2 horas y 30 minutos, cerrándose la meta a las 13.30 horas. En la Media Maratón hay diez categorías, tanto masculinas como femeninas, y cinco en la de 10 kilómetros.

En la Media Maratón de los Barruecos no hay edificios, sino moles de piedra, y tampoco hay bocinas, sino cigüeñas y eco. Esa es la identidad de Malpartida de Cáceres y lo que hace de esta una carrera mágica.